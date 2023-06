Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công tên lửa hành trình thông minh phóng từ UAV Bayraktar TB2

Trang Military Leak cho biết, cuộc thử nghiệm được tiến hành trên địa phận phía tây bắc tỉnh Edirne, máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 phóng tên lửa Kemankes từ khoảng cách 20 km (12 dặm).

Thể hiện độ chính xác vượt trội, tên lửa thông minh đã tiếp cận hiệu quả khu vực mục tiêu được chỉ định và tấn công với độ chính xác cao. Tên lửa được lấy tên là “Kemankes” tên gọi của những cung thủ Thổ Nhĩ Kỳ trong lịch sử, nổi tiếng với khả năng bắn chính xác đặc biệt cao.

Những máy bay không người lái do Baykar sản xuất như Bayraktar Akinci, Bayraktar TB2 và Bayraktar TB3, đều tương thích và tích hợp liền mạch với tên lửa hành trình Kemankes. Do đó, các UAV do Baykar sản xuất đều có khả năng phóng tên lửa này.

Được trang bị hệ thống lái tự động hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), tên lửa hành trình Kemankes hoạt động tự chủ trong suốt chuyến bay, có thể kéo dài tới một giờ. Tên lửa hành trình có khả năng hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, ngày và đêm, đồng thời có khả năng chống nhiễu cao, ổn định trước nhiễu điện tử.

Tên lửa hành trình thông minh cỡ nhỏ Kemankes. Ảnh Baykar

Được trang bị hệ thống camera EO (Electro-Optical) tiên tiến, tên lửa hành trình có khả năng chụp ảnh địa hình và quay video thời gian thực. Hệ thống camera có tính năng ổn định 2 trục tầm và hướng, đảm bảo cảnh quay ổn định ngay cả khi bay ở tốc độ cao. Phạm vi quay chụp của hệ thống camera mở rộng lên tới 2,8 km, cho phép tên lửa thu được hình ảnh địa hình chi tiết từ khoảng cách an toàn. Với trường quan sát nằm trong khoảng từ 59,13° đến 1,10° (theo chiều ngang), camera cung cấp góc nhìn rộng giúp phát hiện, xác định và giám sát mục tiêu hiệu quả.

Khả năng ống kính camera zoom 36x càng làm tăng thêm độ nét và chi tiết của ảnh được chụp. Tên lửa hành trình thông minh cỡ nhỏ Kemankes được tích hợp thiết bị đo xa laser có độ chính xác cao trên khoảng cách lên tới 2,8 km. Tính năng kỹ thuật này cho phép đo khoảng cách đến mục tiêu mục tiêu chính xác, nâng cao khả năng đánh trúng mục tiêu của tên lửa. Công cụ đo xa laser cũng hỗ trợ thu thập dữ liệu quan trọng cho những cuộc tấn công chính xác tiếp theo, đồng thời thu thập thông tin tình báo.

Phóng tên lửa hành trình thông minh cỡ nhỏ Kemankes từ Bayraktar TB2. Video Baykar

Tên lửa hành trình thông minh cỡ nhỏ Kemankes có hiệu suất bay xuất sắc, cho phép di chuyển nhanh chóng trên bầu trời. Với tốc độ tối đa 0,7 Mach (720 km/h), tên lửa có khả năng nhanh chóng tấn công mục tiêu. Động cơ phản lực cung cấp tốc độ hành trình 0,3 Mach (360 km/h), cho phép tên lửa hành trình thực hiện chuyến bay ổn định trong những nhiệm vụ giám sát và tấn công mục tiêu ở điều kiện cần thiết.

Hoạt động ở độ cao 18.000 feet (5.5 km), tên lửa có thể cơ động hiệu quả trong các môi trường khác nhau. Khả năng bay liên tục trong vòng một giờ cho phép tên lửa bay với thời gian dài để thu thập thông tin tình báo quan trọng và thực hiện cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu được chỉ định.

Với phạm vi bay ấn tượng hơn 200 km, tên lửa hành trình này có thể bao phủ một khoảng không gian tấn công rộng lớn, mở rộng phạm vi nhiệm vụ. Tính năng kỹ thuật này cho phép tên lửa có thể thực hiện đồng thời các nhiệm vụ tìm kiếm, phát hiện, giám sát, trinh sát và tấn công mục tiêu có giá trị cao.

Những tính năng kỹ chiến thuật ấn tượng của vũ khí cho khả năng sử dụng tích hợp các nhiệm vụ trong một lần phóng, cung cấp phương pháp khai thác sử dụng Tên lửa hành trình thông minh mini Kemankes linh hoạt với hiệu quả cao.

Theo Military Leak