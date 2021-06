Thêm đoàn y bác sĩ ở Đà Nẵng lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, đoàn y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đã lên đường ngay trong chiều ngày 1/6 với quyết tâm hết dịch mới về.

Mặc dù chuyến công tác quá gấp, chưa biết rõ ngày về, nhưng tất cả y bác sĩ trong đoàn đều lên đường với một niềm tin chiến thắng, hết dịch tại tỉnh bạn mới quay về.

Tại buổi xuất quân, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng - nhấn mạnh: “Với sức trẻ, nhiệt huyết và tài năng được rèn luyện qua những đợt dịch lần trước, hy vọng góp chút gió thành bão, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ góp phần cùng với cả nước làm nên chiến thắng trong một ngày không xa. Chúng ta sẽ chờ, chờ một ngày cả gia đình Bệnh viện C được đoàn tụ trong niềm vui thắng trận".

Cũng theo bác sĩ Thiện, đây là những y bác sĩ ưu tú của bệnh viện. Tất cả niềm tin yêu từ ban lãnh đạo bệnh viện, cùng tình cảm của các khoa, phòng, trung tâm trong toàn Bệnh viện đã gửi gắm đến từng thành viên. Hành trang các “chiến sĩ áo trắng”mang theo trên người ngoài những vật dụng cá nhân tối giản nhất, nhưng bên trong là sự quyết tâm, sự yêu thương chia sẻ của tập thể Bệnh viện đối với đoàn y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng động viên các bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ

Được biết, đây là đoàn y bác sĩ thuộc chuyên khoa Hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện C Đà Nẵng. Các y bác sĩ tăng cường chi viện Bắc Giang đợt này đều kinh qua những đợt chăm sóc, điều trị bệnh nhân nặng ở Bệnh viện C Đà Nẵng, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 31/5, đoàn y bác sĩ của chuyên khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã lên đường phục vụ công tác điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang và hỗ trợ tỉnh bạn chống dịch COVID-19.