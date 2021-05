Thêm 31 ca, Đà Nẵng ghi nhận 49 ca mắc COVID-19 chỉ trong 1 tuần bùng phát

Chiều ngày 9/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày 9/5, Đà Nẵng ghi nhận thêm 31 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 2 ca là F1 của bệnh nhân B.T.T (nhân viên Bar New Phương Đông phát hiện dương tính tại Đồng Nai); 2 ca F1 của bệnh nhân N.V.T đường Đống Đa và 27 ca liên quan đến ca mắc COVID-19 ở thẩm mỹ viện AMIDA (gồm: 3 ca là người nhà của bệnh nhân N.T.H.A, 2 ca là người nhà của bệnh nhân L.T.D, 21 ca là F1 của bệnh nhân N.T.T.D và 1 ca là F1 của bệnh nhân N.T.L.D). Tất cả bệnh nhân đều đã được cách ly tập trung khi lấy mẫu xét nghiệm.

Cộng dồn từ ngày 3/5 đến chiều ngày 9/5, Đà Nẵng đã ghi nhận 49 ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Tính đến ngày 9/5, Đà Nẵng đang điều trị cho 80 bệnh nhân COVID-19 (trong đó, Bệnh viện Phổi: 60 người; Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang: 20 người), 1 ca bệnh nặng ở Bệnh viện Phổi và điều trị khỏi bệnh cho 22 người

Về công tác giám sát y tế, các cơ sở cách ly y tế đang cách ly 774 người, trong đó tại cơ sở y tế là 76 người, cách ly tập trung là 662 người, tạm thời tại nhà đang chuẩn bị đưa đi cách ly là 36 người.

Các cơ sở cách ly trên địa bàn TP Đà Nẵng đang thực hiện cách ly đối với 687 người, xác định được 2.773 trường hợp F2, các cơ sở y tế đã lấy 37.867 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để khám, điều trị.

Qua công tác truy vết, cơ quan y tế Đà Nẵng ghi nhận 34 điểm liên quan tới bệnh nhân COVID-19 và khu vực điểm nóng cần giám sát trên địa bàn (trong đó: quận Hải Châu: 10 điểm, quận Thanh Khê: 9 điểm, quận Liên Chiểu: 5 điểm, quận Sơn Trà: 3 điểm, quận Cẩm Lệ: 3 điểm và huyện Hòa Vang: 2 điểm).

Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã ra quyết định phong toả y tế đối 7 khu vực (trong đó, quận Hải Châu có 2 khu vực (gồm: Khu vực vũ trường New Phương Đông và Tổ dân phố 35 với 270 công dân; Chung cư Fhome với 703 công dân); quận Ngũ Hành Sơn có 1 khu vực (đường An Thượng 32); quận Sơn Trà có 3 khu vực (An Nhơn 7, An Trung 2, Chung cư 12T3 Bùi Dương Lịch); quận Liên Chiểu có 1 khu vực (Tổ 127 khu vực Phước Lý, Hòa Minh)

Kiểm soát y tế đối với 17 khu vực, trong đó cách ly tại nhà đối với 2 tòa nhà Seven House (13 công dân) và địa chỉ 81 Hoàng Diệu (14 công dân).