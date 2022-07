Thêm 2 Tổng giám đốc vướng vòng lao lý vì “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” tại SaiGon Co.op

Thông tin trên báo Thanh niên cho hay, liên quan vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” do Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), ngày 4/7, Cơ quan ANĐT - Công an TP.HCM cho biết, đã phối hợp với Viện KSND TP.HCM bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Võ Thành Trung - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Đại Á để tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Trước đó, ngày 15/12/2020, Cơ quan ANĐT - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op để điều tra về tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Song song với việc Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, cơ quan thanh tra một số quận ở TP.HCM cũng đang thanh tra HTX thành viên của Saigon Co.op hoạt động trên địa bàn.

Kết luận từ Thanh tra TP HCM cho thấy, Saigon Co.op là tổ chức kinh tế HTX theo nguyên tắc xác lập sở hữu tập thể có tính chất rất đặc thù; từ khi hình thành luôn gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chủ trương của Thành ủy, UBND TP.HCM như điều tiết, bình ổn thị trường, đảm bảo an ninh lương thực...

Ông Diệp Dũng bị bắt giam về tội lạm quyền trong thi hành công vụ. Ảnh: NLD

Quá trình hoạt động của Saigon Co.op từ 1999 - 1.2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng (tăng thêm 3.597 tỉ đồng, chiếm khoảng 53%), với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Diệp Dũng, Thanh tra TP.HCM kết luận thực hiện chưa đúng quy định của luật HTX, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty này đã được đại hội thành viên thông qua.

Báo Người lao động thông tin, ông Diệp Dũng là người đứng đầu nhưng chỉ đạo chưa đúng quy định, điều lệ tổ chức của hợp tác xã. Saigon Co.op có 26 HTX thành viên, trong đó có 20 HTX thành viên góp tham gia phi vụ tăng vốn điều lệ “siêu tốc” vào tháng 1.2020 (chiếm khoảng 53%). Phi vụ tăng vốn điều lệ này được cơ quan thanh tra đánh giá là bất thường vì nhiều HTX thành viên Saigon Co.op từng có vốn điều lệ nhỏ, thậm chí kinh doanh thua lỗ nhưng đã huy động vốn từ cá nhân, tổ chức bên ngoài để góp hàng trăm tỉ đồng.

Thanh tra TP HCM cho rằng việc tăng vốn điều lệ thần tốc là quá bất thường. Hiện vụ án xảy ra tại Saigon Co.op đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

