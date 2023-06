Tại sao ứng dụng iPhone vẫn luôn tốt hơn ứng dụng Android?

VietTimes – Theo BGR, chủ sở hữu iPhone có nhiều khả năng trả tiền cho một ứng dụng hơn so với chủ sở hữu Android. Kết quả là việc các nhà phát triển tạo ra ứng dụng tốt hơn cho người dùng iPhone, ngay cả khi lượng người dùng Android lớn hơn.

Blogger lâu năm của Android Police, Manuel Vonau, đã viết một bài giải thích lý do tại sao các ứng dụng iPhone vẫn luôn mượt mà, ổn định hơn các ứng dụng Android.

Theo đó, lý do chính khiến các ứng dụng iPhone dường như có lợi thế hơn so với phiên bản Android của chúng là do có ít tùy chọn hơn trên thị trường. Mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều điện thoại Android với chip xử lý, màn hình, camera… khác nhau. Tuy nhiên, Apple chỉ sản xuất một số mẫu iPhone để lựa chọn.

Mặc dù Apple đã mở rộng số lượng mẫu mã, nhưng chúng đều là những thiết bị cao cấp có thể hoạt động tốt với các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao trong nhiều năm tới.

Một điểm khác mà Vonau đưa ra là điều hướng bằng cử chỉ của iOS đã được mặc định kể từ iPhone X, trong khi điện thoại Android cung cấp nhiều phương pháp sử dụng khác nhau. Ví dụ: tùy thuộc vào mẫu điện thoại mà việc điều hướng có thể thực hiện bằng các nút cứng hoặc bằng cử chỉ. Điều này khiến các nhà phát triển ứng dụng khó tối ưu được cho toàn bộ các thiết bị chạy hệ điều hành Android.

Theo BGR, điều quan trọng là chủ sở hữu iPhone có nhiều khả năng trả tiền cho một ứng dụng hơn so với chủ sở hữu Android. Statista có một biểu đồ cho biết số tiền mọi người chi tiêu trên App Store và Google Play Store cũng như số tiền họ sẽ trả trong tương lai — và sự khác biệt là rất lớn.

Kết quả là việc các nhà phát triển tạo ra ứng dụng tốt hơn cho người dùng iPhone vì doanh thu sẽ đến với họ nhiều hơn, ngay cả khi lượng người dùng Android lớn hơn.

Những yếu tố then chốt như các mẫu điện thoại được đồng bộ, nguồn doanh thu lớn và cơ sở người dùng liên tục cập nhật các phiên bản hệ điều hành mới nhất là lý do chính giải thích tại sao iPhone có thể mang lại trải nghiệm ứng dụng tốt hơn so với Android.

Mặc dù Vonau cho biết Android 14 sẽ cải thiện những vần đề này tuy nhiên người dùng cũng đang không ngừng la ó vì hệ điều hành không được cập nhật thường xuyên. Mặt khác, tại WWDC 2023 Apple đã công bố iOS 17 và người dùng có thể tải xuống phiên bản này ngay khi có sẵn.

