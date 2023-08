Sóng chứng khoán: Sóng tăng nhà đầu tư nên làm gì?

Sóng đi lên, nhà đầu tư chốt lời

Kết thúc tháng 7, theo báo cáo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) chỉ số VNIndex đạt 1.222,9 điểm, tăng 9,17% so với tháng 6/2023 và tăng 21,43% so với cuối năm 2022. Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 7 ghi nhận khối lượng và giá trị giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt hơn 875,52 triệu cổ phiếu và 18.269 tỷ đồng, tương ứng giảm 0,23% về khối lượng bình quân và tăng 8,17% về giá trị bình quân so với tháng 6/2023.

Theo chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS), trong tuần giao dịch đầu tháng 8, sau chuỗi đà tăng nhiều khả năng thị trường sẽ có những đợt điều chỉnh. Nhiều khả năng chỉ số VN-Index vẫn sẽ duy trì được xu hướng tăng điểm, tiến về khu vực kháng cự 1.250 - 1.280 điểm, tuy nhiên khó tránh khỏi áp lực điều chỉnh trong quá trình tăng điểm liên tiếp.

Trước đợt sóng tăng của thị trường, nhiều nhà đầu tư không khỏi băn khoăn lựa chọn chiến lược hợp lý trong giai đoạn hiện nay. Một số nhà đầu tư đang lựa chọn lướt sóng trong ngắn hạn, bởi dự đoán kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết không mấy khả quan hơn so với quý 1.

Theo dữ liệu từ FiinPro, 578 doanh nghiệp tương đương 49% trên 3 sàn công bố KQKD quý II với lợi nhuận suy giảm liên tiếp. Riêng HSX và HNX có 281/765 doanh nghiệp công bố có LNST tăng trưởng âm 3%. KQKD phân hóa với 47% cổ phiếu tăng trưởng dương so cùng kỳ. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy an tâm chốt lời các cổ phiếu đang nắm giữ và lướt sóng một số mã đang tăng nhanh. Tuy nhiên liệu đây đã phải là sự lựa chọn tối ưu?

Đầu tư theo nhịp sóng?

Đầu tư lướt sóng là một cơ hội hấp dẫn giúp các nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận, thu hồi vốn nhanh chóng. Hấp dẫn là thế nhưng để có những quyết định đúng đắn, nhà đầu tư cần tìm hiểu, phân tích và lựa chọn các công cụ hỗ trợ hiệu quả trong ngắn hạn. Đối với riêng các nhà đầu tư tại VPS, việc nắm bắt xu hướng, diễn biến thị trường, sức mạnh thị trường, danh mục các cổ phiếu có triển vọng tiếp tục tăng giá… hoàn toàn dễ dàng bởi sự hỗ trợ đắc lực từ công cụ khuyến nghị FIT trên siêu ứng dụng VPS SmartOne. Nhờ vào đó các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả nhất.

Đặc biệt, chuyên gia của VPS khuyến nghị, trước những đợt sóng tăng như hiện nay, nhà đầu tư cần hết sức lưu ý, đặc biệt về tâm lý giao dịch, không nên quá hưng phấn giải ngân toàn bộ để tránh những rủi ro vướng vào các vùng điều chỉnh.

Cùng với đó, nhà đầu tư nên kiên trì chờ đợi các đợt điều chỉnh phù hợp, có mục tiêu, chiến lược giải ngân hướng tới nắm giữ trung hạn. Từ đó, xác định các cổ phiếu tiềm năng, có nền tảng cơ bản tốt đang được giao dịch ở dưới mức giá trị mà nhà đầu tư kỳ vọng. Nhờ đó, khi thị trường tăng, nhiều khả năng những cổ phiếu này cũng sẽ “đón sóng” tăng theo giúp gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các chuyên gia VPS cũng lưu ý, trong giai đoạn lướt sóng, nhà đầu tư nên tránh tâm lý tham lam. Cần xác định rõ mức giá bán chốt lời, hoặc mức giá kỳ vọng khi thấy thị trường có dấu hiệu suy giảm sau khi tăng quá đà.