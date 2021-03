Sân bay Vân Đồn mở cửa trở lại, Vietnam Airlines và VietJet Air khôi phục đường bay

Bộ Giao thông vận tải vừa quyết định mở cửa khai thác trở lại Cảng HKQT Vân Đồn từ ngày 3/3, sau khi công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được khắc phục, cũng như lực lượng cán bộ, nhân viên, phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ hoạt động bay.

Trước đó, Bộ GTVT đã quyết định đóng cửa tạm thời cảng hàng không này. Việc tạm đóng cửa sân bay Vân Đồn để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh (nếu có), cùng với đó là để sân bay và cơ quan y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khử trùng trang thiết bị, phương tiện tại sân bay sau khi một nhân viên an ninh sân bay, làm ở bộ phận giám sát hình ảnh camera được xác định dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, từ hôm nay, Cảng sẽ nối lại đường bay Vân Đồn - TP. Hồ Chí Minh của 2 hãng hàng không Vietjet Air và Vietnam Airlines vào các ngày từ thứ Ba đến Chủ Nhật hàng tuần.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên khi mở cửa trở lại, Cảng HKQT Vân Đồn triển khai nhiều biện pháp đặc biệt, nâng mức độ an toàn phòng dịch lên cao hơn so với tiêu chuẩn chung.

Cảng HKQT Vân Đồn tiếp tục bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các quầy thủ tục, cửa ra vào ga, các phòng làm việc của nhân viên; đo thân nhiệt cho hành khách; yêu cầu khai báo y tế điện tử và bắt buộc đeo khẩu trang với 100% hành khách và cán bộ nhân viên sân bay.

Hàng ngày, Cảng HKQT Vân Đồn thực hiện phun khử khuẩn nhà ga, vệ sinh các vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao như tay cầm, cánh cửa bằng dung dịch diệt khuẩn…

Bên cạnh đó, khi đến hoặc đi từ Cảng HKQT Vân Đồn, hành khách sẽ được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn như miễn phí vé thăm quan vịnh Hạ Long, miễn phí tuyến xe buýt sân bay Vân Đồn - Hạ Long - Uông Bí và ngược lại,...