Retex - Giải pháp số tạo sức bậc cho ngành dệt may Việt Nam

Ngày 10/10, trong khuôn khổ Ngày Chuyển đổi đổi số Quốc gia diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã vinh danh và trao giải thưởng Giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia Doanh nghiệp xuất sắc nhất cho Retex-Giải pháp Chuyển đổi số ngành may mặc tại Việt Nam, vì những giá trị vượt trội mà giải pháp mang lại cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thuật - Giám đốc sản phẩm Retex - cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn đóng góp rất lớn cho nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam năm 2021 là 39 tỉ USD, chỉ xếp sau Trung Quốc, đã cho thấy tiềm năng của ngành tại Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, thực trạng công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào ngành may tại Việt Nam hiện tại chưa được chú ý và quan tâm.

“Đa phần, các công ty startup quan tâm đến các công nghệ tương lai như: AI, blockchain, metaverse hoặc về mảng thương mại điện tử, mà quên rằng Việt Nam vẫn có rất nhiều bài toán cần giải quyết, đặc biệt trong ngành sản xuất với các nhu cầu và giá trị thực tế. Chính vì vậy, tôi cùng các cộng sự đã tìm kiếm giải pháp cho tiến trình “chuyển đổi số ngành may mặc tại Việt Nam” góp phần gia tăng giá trị của ngành dệt may Việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, không chỉ là gia công. Và Retex ra đời”- ông Nguyễn Văn Thuật chia sẻ.

Quang cảnh lễ trao giải trong tại sự kiện Ngày Chuyển đổi đổi số Quốc gia

Retex được thành lập bởi Trần Thị Thanh Loan (10 năm kinh nghiệm trong ngành may) và Nguyễn Văn Thuật (8 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ) với sự tham gia của nhiều cố vấn có sức ảnh hướng lớn trong ngành Dệt may.

“Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện sứ mệnh “Chuyển đổi số ngày may mặc tại Việt Nam” và “Tạo nên các nhà xưởng thông minh” với mục đích giúp các doanh nghiệp dệt may dễ dàng trong việc quản lý, minh bạch trong quy trình sản xuất góp phần nâng cao vị thế của ngành dệt may Việt nam trên trường Quốc tế. Đến nay, Retex đã triển khai và hỗ trợ chuyển đổi số cho hơn 100 xưởng may tại Việt Nam”- ông Thuật cho biết thêm.