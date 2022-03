Quảng Nam công bố bộ tiêu chí du lịch xanh gồm 6 lĩnh vực

Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sỹ (SSTP) trên cơ sở tham khảo các tiêu chí của 25 bộ tiêu chí du lịch bền vững được áp dụng trên phạm vi quốc tế và được điều chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ và điều kiện kin doanh thực tế tại Việt Nam, sau nhiều lần tham vấn ý kiến với đại diện của các doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch.

Trên cơ sở đó, Quảng Nam công bố bộ tiêu chí du lịch xanh gồm: Bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho khách sạn; Bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay); Bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho khu nghỉ dưỡng; Bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho doanh nghiệp lữ hành; Bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho diểm du lịch dựa vào cộng đồng; và Bộ iêu chí du lịch xanh dành cho điểm tham quan.

Quang cảnh hội thảo "Quảng Nam phát triển Du lịch Xanh - Gìn giữ giá trị bản địa" và công bố Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam

Tại hội thảo, 14 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động du lịch đã cam kết thực hiện bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam 2022 như: Four Season The Nam Hai, Silk Sense Resort Hoi An Reveside, La Siesta Hoi An Resort&Spa, Êmm Hội An Hotel, Sea’lavie Boutique Hoi An Resort&Spa, An Villa Hội An, Mr. Tho Garden Villas…

Khi tham gia vào bộ tiêu chí, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội được tư vấn chuyên môn và hỗ trợ thực hiện; có cơ hội marketing trên các kênh truyền thông của Quảng Nam và tổ chức quốc tế về du lịch xanh; có cơ hội tham gia mạng lưới du lịch xanh, được kết nối với các công ty lữ hành tên tuổi…

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – cho biết, Quảng Nam là tỉnh có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, với 2 di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn; cùng với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nghệ thuật hô hát Bài chòi…Năm 2019, Quảng Nam đón 7,6 triệu lượt khách. Thương hiệu du lịch Quảng Nam-Hội An, Mỹ Sơn được các tổ chức, tạp chí du lịch uy tín thế giới bình chọn nhiều giải thưởng danh giá.

"Việc tổ chức hội thảo "Quảng Nam phát triển Du lịch xanh - Gìn giữ giá trị bản địa và Lễ công bố Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam" là hành động thiết thực mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Đây cũng là cơ hội để chúng ta khẳng định vai trò, ý nghĩa và bàn thảo các nhiệm vụ, giải pháp du lịch xanh, thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch, đẩy mạnh quá trình cơ cấu thị trường du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, du lịch xanh, kích cầu du lịch với mục tiêu phát triển du lịch bền vững" – ông Trần Văn Tân nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam – cho rằng, "du lịch bền vững Quảng Nam - du lịch không rác thải nhựa", kế tiếp - du lịch "xanh" là bước đi đột phá, sáng tạo, hướng tới ý nghĩa nhân văn, chia sẻ lợi ích, bảo vệ môi trường, gìn giữ giá trị văn hóa - di sản và tài nguyên thiên nhiên…

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - phát biểu tại lễ công bố

Tuy nhiên, việc thực hiện các nội dung không dễ, do mỗi doanh nghiệp du lịch cần sự kiên định trong thay đổi giải pháp quản trị, đầu tư chiều sâu - dài hạn và thiện chí đồng hành. Hơn thế nữa, những tác động ngoại lực về cơ chế chính sách là rất quan trọng. Những kiến nghị từ góc nhìn của doanh nghiệp du lịch sẽ tạo lợi thế cạnh tranh, ưu tiên - khích lệ doanh nghiệp trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch- dịch vụ xanh tại Quảng Nam.

“Để tạo hướng đi bền vững, ngành du lịch Quảng Nam đã chuyển biến nhận thức trong phát triển du lịch xanh, hướng tới xây dựng thương hiệu điểm đến xanh vào năm 2025. Định hướng, quyết sách này đang được lan tỏa trong cộng đồng, những nhà làm du lịch và cả hoạt động dịch vụ phụ trợ. Để đạt được mục tiêu, doanh nghiệp du lịch Quảng Nam rất cần sự đồng hành về cơ chế chính sách, cần sự thừa nhận, trân trọng đối với nỗ lực của họ" – ông Phan Xuân Thanh nói.