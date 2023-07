Quân đội Israel thông báo thử nghiệm thành công tên lửa phòng không tầm trung David's Sling

South Front dẫn tuyên bố chung của hai cơ quan cho biết, David's Sling đã được thử nghiệm chống lại “các mối đe dọa tiên tiến”, tăng cường khả năng tác chiến của hệ thống “và nâng cao năng lực chiến đấu của các lớp phòng không Nhà nước Israel”.

“Những tính năng kỹ chiến thuật hiện có của hệ thống David’s Sling được thử nghiệm trong những tình huống đầy thách thức, sự thành công đã chứng minh khả năng tác chiến vượt trội của hệ thống phòng không trong xung đột”, tuyên bố cho biết, nhấn mạnh đây là một “cột mốc quan trọng” trong sự phát triển của vũ khí.

David's Sling được công ty Rafael và nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon đồng phát triển nhằm đánh chặn máy bay chiến đấu các loại, máy bay không người lái (UAV), tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa tầm trung đến tầm xa và tên lửa hành trình, được phóng ở khoảng cách từ 40 đến 300 km.

Quân đội Israel, công ty Rafael thử nghiệm thành công hệ thống phòng không David's Sling. Video Bộ quốc phòng Israel.

Chuẩn tướng Eyal Grinboim, tham mưu trưởng Không quân Israel, trả lời phỏng vấn của truyền thông cho biết: “thông qua thử nghiệm mô hình này, chúng tôi đã chứng minh khả năng thực hiện vụ đánh chặn thành công ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất. Những người lính đã một lần nữa chứng minh kỹ năng điêu luyện và năng lực tác chiến vượt trội của lực lượng”.

David's Sling đã thất bại trong cuộc thử nghiệm thực chiến đầu tiên năm 2018, không thể đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U do Liên Xô sản xuất phóng từ miền nam Syria. Thời điểm đó, các quan chức Israel viện lý do kỹ thuật không thể công bố do lo ngại về an ninh.

Trong cuộc đối đầu với lực lượng Hồi giáo thánh chiến Palestine ở Gaza vào tháng 5/2022, hệ thống phòng không tầm trung này đã thành công bắn hạ một tên lửa hướng tới thành phố Tel Aviv và một tên lửa khác đánh vào thành phố Jerusalem.

Theo South Front