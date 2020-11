Nước lũ lên quá nhanh, hàng chục ngàn hộ dân khẩn cấp di dời

Có thể xuất hiện đỉnh lũ ở Hà Tĩnh

Thông tin từ UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, chiều qua 30/10, một trận lốc xoáy đã tràn qua thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, làm tốc mái hàng chục ngôi nhà, trong đó một số nhà bị tốc mái hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị công an, dân quân tự vệ cùng nhân dân tổ chức giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do mưa lớn kèm theo gió to cho nên công tác khắc phục hậu quả cơn lốc gặp nhiều khó khăn.

Hoàn lưu bão số 9 đã gây ngập lụt gần 4.000 hộ dân tại 51 xã của tám huyện ở Hà Tĩnh. Một số hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên), Xuân Lĩnh (Nghi Xuân), Nam Điền (Thạch Hà), Đức Dũng (Đức Thọ) bị ngập sâu trong nước từ 0,5 m - 1,2 m.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt một số đoạn trên quốc lộ 1A, 8A, 8C và các tuyến đường tỉnh lộ, giao thông nông thôn trên địa bàn; một số công trình kè chống sạt lở, hồ thủy lợi, tràn xả lũ… bị hư hại. Mưa lớn còn làm ngập 391 ha nuôi trồng thủy sản, 197 ha rau màu ngắn ngày, 300 ha ngô đông. Tính đến chiều 30/10, các địa phương ở Hà Tĩnh đã di dời hơn 1.000 hộ dân với 3.497 người tại 66 xã trên địa bàn ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất. Cùng với đó, hơn 13 nghìn học sinh ở 295 trường học trên địa bàn cũng được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, mực nước lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ xuống chậm, tại trạm Hòa Duyệt đang lên; sông Ngàn Phố ở xu thế xuống chậm; sông La đang lên. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên, sông Ngàn Phố có khả năng lên trở lại sau đó xuống.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi đặc biệt tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; ngập úng vùng trũng thấp, vùng đô thị đặc biệt tại: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Tp Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, Can Lộc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Nhiều tỉnh mưa rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, cho nên sáng nay (31/10), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 - 180 mm; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi hơn 300 mm. Ở các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa rất to với lượng mưa từ 150 - 300 mm, có nơi hơn 400 mm.

Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Công nhân thuỷ điện Đăk Mi 2 đu dây vượt lũ

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, chiều ngày 30/10, sau khi nước lũ trên sông Nước Mét, đoạn có cầu bê-tông (đã bị lũ cuốn trôi) bắc ngang qua thủy điện Đăk Mi 2 hạ dần, khoảng 70 công nhân của thủy điện Đăk Mi 2 đã sử dụng dây cáp làm ròng rọc và tự thoát ra khỏi khu vực cô lập.

Do vị trí các khu vực thủy điện Đăk Mi 2 bị sạt lở nặng cho nên nhiều công nhân chưa đến được trung tâm nhà máy để thoát ra ngoài. Trước đó, bão số 9 đã làm sạt lở núi và đánh sập cầu bê-tông bắc qua thủy điện Đăk Mi 2 khiến 217 công nhân bị cô lập hoàn toàn. Lương thực trong khu vực bị cô lập chỉ đủ duy trì 2 ngày. Hiện tại các lực lượng chức năng đang tích cực điều chỉnh phương án để tiếp cận hiện trường trong thời gian sớm nhất.

Tại TP Đà Nẵng, các hồ thủy điện thượng nguồn sông Vu Gia đang xả lũ, kết hợp với mưa trở lại gây ngập sâu một số khu vực. Đến chiều 30/10, vẫn còn 11 thôn ở các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phong; nhiều xã thị trấn thuộc huyện Đại Lộc...

Cơ quan chức năng đã kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức kiểm tra các vùng đồi núi, nhất là các điểm có nguy cơ sạt lở, có phương án cảnh báo, khắc phục và di dời ngay người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Minh Tuệ - Ảnh: Hồ Xuân Mai