Người bị cáo buộc chủ mưu vụ Tịnh Thất Bồng Lai mệt mỏi ngáp dài ở phiên xử

Theo báo điện tử Vietnamnet, sáng 30-6, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và năm đồng phạm trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Ông Lê Tùng Vân, người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được áp giải đến toà.

5 bị cáo còn lại gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An đã cáo buộc những người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” (đóng tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), do ông Lê Tùng Vân làm chủ mưu, chỉ đạo, đã có những hành vi vi phạm pháp luật.



Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh- Báo Pháp luật TP.HCM

Cáo trạng nêu, khoảng từ năm 2019 - 2021, nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín Công an huyện Đức Hoà, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ)…

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy; ông Mai Văn Hiệp là Thẩm phán dự khuyết. Có bốn hội thẩm nhân dân, trong đó hai hội thẩm dự khuyết. Đại diện VKSND tham gia phiên tòa là hai kiểm sát viên Nguyễn Thành Đông, Đặng Hoàng Lưu. Lực lượng an ninh và cảnh sát cơ động xếp hàng dài bên ngoài tòa nhà để bảo vệ phiên toà.

Cập nhật từ báo Tuổi trẻ cho biết, từ đề nghị của luật sư và kiểm sát viên, sau 10 phút hội ý, HĐXX xét thấy đây là phiên tòa phức tạp nên công bố tạm hoãn để triệu tập thêm những người tham gia tố tụng. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 20-7 tại TAND huyện Đức Hòa.

Lực lượng an ninh dày đặc tại phiên toà xét xử ông Lê Tùng Vân và 5 người của “Tịnh thất Bồng Lai” - Ảnh: Báo Tiền Phong

