NFT "giải cứu Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh" được rao bán với giá tương đương 5 tỉ đồng

Ngày 1/7, trên sàn giao dịch nổi tiếng Opensea.io, một người dùng có nick là savemyidol đã rao bán một NFT là tấm ảnh có 2 người đàn ông bị còng tay ngồi trong một chiếc ghế dài ở một khách sạn. Hai người này được cộng đồng mạng đồn đoán là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, sau khi vụ việc về 2 nghệ sĩ Việt Nam (chưa rõ danh tính) cưỡng hiếp một cô gái người Anh 17 tuổi được đưa rầm rộ trên các mặt báo.

Tiêu đề của tấm ảnh NFT là "Selling this NFT to save Hong Dang and Ho Hoai Anh" (Bán NFT này lấy tiền giải cứu Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh).

Điều khá sốc là bức NFT này được rao bán với giá 200 Ethereum, tức là khoảng 210.000 USD, tương đương với 5 tỉ đồng Việt Nam.

Để có thể mua NFT này, người dùng cần sở hữu ví lưu trữ tiền mã hóa, chẳng hạn như Metamask hay Coinbase Wallet, chuẩn bị đủ số tiền Ethereum để thanh toán, sau đó kết nối ví với sàn Opensea.

Theo trang Coinviet, mức giá 200 Ethereum là rất vô lý. Nó cao hơn rất nhiều so với giá sàn của các bộ sưu tập NFT hàng đầu ở thời điểm hiện tại như Bored Ape Yatch Club hay Moonbird. Dường như chủ sở hữu NFT này chỉ rao bán với mục đích vui vẻ.

Trước đây từng xuất hiện các NFT ăn theo scandal như NFT tỉ phú Trịnh Văn Quyết hay NFT Đỗ Anh Dũng (cựu Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh). Được rao bán với mức giá trên trời nên hầu như NFT ăn theo sự kiện kiểu này không có người mua. Cá biệt, một NFT của tỉ phú Trịnh Văn Quyết đã có 500 người mua với mức giá khoảng 120 nghìn đồng.