Mỹ quyết định chuyển tên lửa chiến thuật ATACMS cho Ukraine

Trang Tiếng nói mới của Ukraine (The New Voice of Ukraine) dẫn một bài viết của Wall Street Journal ngày 29/6, trích phát biểu của một số quan chức Mỹ và EU cho biết, Washington đang chuẩn bị phê chuẩn quyết định chuyển giao Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS), loại tên lửa đạn đạo tấn công tầm xa cho Ukraine.

ATACMS được phóng từ các tổ hợp pháo phản lực-tên lửa M270 hoặc HIMARS, cả hai đều đang được trang bị trong quân đội Ukraine. Tên lửa ATACMS có thể tấn công các mục tiêu cách xa 300 km, mang theo đầu đạn nổ lên tới 560 kg.

Các nguồn tin cho biết, vấn đề hiện đang được cân nhắc ở cấp cao nhất của chính phủ Mỹ. Có ý kiến ​​cho rằng các quan chức trong chính phủ Mỹ, bao gồm cả những người trong Nhà Trắng, đã từng phản đối ý tưởng này, hiện đang nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải tăng cường khả năng tấn công của Ukraine.

Bài báo của Wall Street Journal cho biết: “Giữa tình trạng bất ổn trong nước ở Nga, khi cuối tuần qua, nhà sáng lập lực lượng lính đánh thuê Wagner đã tổ chức một cuộc binh biến bất thành, các quan chức Mỹ và châu Âu cho rằng, đây là thời điểm thuận lợi để cung cấp vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine.”

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận, Kiev đã có được phản hồi tích cực từ Washington liên quan đến khả năng chuyển giao các hệ thống tên lửa ATACMS trong những tuần gần đây. Ukraine rất nhiều lần yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa, đặc biệt cho những cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga ở Crimea.

Trước đó, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã ủng hộ nghị quyết thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp tên lửa tấn công chiến thuật ATACMS cho Ukraine.

Ngày 16/6, một dự luật ngân sách quốc phòng đã được đệ trình lên Quốc hội Mỹ, đề xuất phân bổ 80 triệu USD cho kế hoạch mua và chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trước đây đã tuyên bố, Mỹ do dự trong ý định chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine vì lo ngại Lực lượng vũ trang Ukraine có thể tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tấn công tầm xa, có thể gây ra phản ứng khó lường từ phía Nga. Cuộc binh biến của lính đánh thuê Wagner được cho rằng đã có sự mâu thuẫn trong chính quyền Nga và tên lửa ATACMS sẽ gia tăng bất ổn, khiến quân đội Nga thất bại trên chiến trường.

Theo The New Voice of Ukraine