Mỹ chi 42 tỉ USD để phổ cập Internet băng thông rộng vào năm 2030

Nhà Trắng hôm 27/6 đã phân bổ 42 tỉ USD cho 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ để phổ cập băng thông rộng tốc độ cao vào năm 2030.

Khoản tài trợ này được thực hiện theo Chương trình Triển khai và Tiếp cận Công bằng Băng thông rộng, được ủy quyền theo Luật Cơ sở Hạ tầng trị giá 1.000 tỉ USD mà Tổng thống Biden đã thông qua vào năm 2021. Chi tiêu sẽ dựa trên bản đồ phạm vi phủ sóng mà Ủy ban Truyền thông Liên bang mới phát hành.

Texas và California - hai tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ - đứng đầu danh sách tài trợ với lần lượt là 3,1 tỉ USD và 1,9 tỉ USD. Tuy nhiên các bang khác, ít dân cư hơn như Virginia, Alabama và Louisiana vẫn lọt vào danh sách top 10 bang được tài trợ nhiều nhất, do tình trạng thiếu truy cập băng thông rộng tại đây. Các tiểu bang này có các khu vực nông thôn rộng lớn với ít kết nối Internet hơn so với các thành phố lớn tại Hoa Kỳ. Được biết, tối thiểu, mỗi bang nhận được 107 triệu USD.

"Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào internet tốc độ cao từ trước đến nay. Để nền kinh tế ngày nay phục vụ cho tất cả mọi người, truy cập internet cũng quan trọng như điện, nước hoặc các dịch vụ cơ bản khác", Tổng thống Biden nói trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Hai.

Cuộc bầu cử năm 2024 một phần sẽ được coi là cuộc trưng cầu dân ý về việc điều hành nền kinh tế của Tổng thống Biden. Tạo việc làm và tỷ lệ thất nghiệp thấp là những mặt tích cực trong khi lạm phát tăng cao và tác động dây chuyền của lãi suất cao hơn đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế.

Hơn một nửa - 54% - người Mỹ không tán thành cách ông Biden điều hành, trong khi chỉ 35% số người được hỏi tán thành cách quản lý nền kinh tế của ông, theo một cuộc thăm dò của Reuters và Ipsos được thực hiện vào đầu tháng này. Đảng Dân chủ đã mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Chính quyền Mỹ ước tính 8,5 triệu điểm tại quốc gia này bị hạn chế về kết nối Internet băng thông rộng, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Các công ty cung cấp viễn thông như Verizon, Comcast hay Charter Communications được cho là miễn cưỡng cung cấp Internet cho các khu vực kể trên do dân số thấp, chi phí đầu tư tốn kém và nhiều lý do khác. Việc thiếu truy cập băng thông rộng đã nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian giãn cách do COVID-19 buộc học sinh phải học trực tuyến.

Một trong những rào cản Internet tốc độ cao tại Mỹ còn liên quan đến cột điện. Chính quyền Mỹ đặt tham vọng đưa Internet tốc độ cao đến những vùng xa xôi bằng cáp quang, giúp các hộ gia đình, trang trại, trường học có thể kết nối xuyên suốt. Cáp quang ở nông thôn nước này chủ yếu dựa vào cột điện thay vì cáp ngầm, do dễ triển khai hơn. Trong khi đó, cột điện lại không được thiết kế chứa thêm cáp viễn thông, khiến mọi thứ trở nên khó khăn, gây xung đột giữa các công ty điện lực với nhà cung cấp Internet.

Các tiểu bang dự kiến ​​sẽ đệ trình các kế hoạch ban đầu vào cuối năm nay và nhận khoảng 20% số tiền tài trợ. Sau khi các kế hoạch được hoàn thiện, có thể kéo dài đến năm 2025, chính phủ sẽ giải ngân số tiền còn lại.

Theo Yahoo News