Lần đầu kinh tế Quảng Nam tăng trưởng âm sau 23 năm tái lập tỉnh

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam vừa công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội địa phương năm 2020 sau những tác động nặng nề của dịch COVID-19 và thiên tai. Cụ thể, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 ước 93% so với chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND tỉnh đưa ra, sụt giảm 7% so với năm 2019, có 11 trong số 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Và đây là lần đầu tiên kinh tế tỉnh Quảng Nam tăng trưởng âm kể từ khi tái lập tỉnh đến nay (năm 1997).

Trong đó, khu vực dịch vụ giảm 10,2%, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,1%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 10,9%. Riêng khu vực nông lâm thủy sản ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên có mức tăng trưởng dương 3,5%, đây cũng là khu vực có mức tăng trưởng duy nhất.

Quy mô nền kinh tế tỉnh Quảng Nam ước tính đến cuối năm 2020 đạt trên 94.000 tỉ đồng, giảm hơn 4.800 tỉ đồng so với năm 2019. Trong đó, quy mô khu vực dịch vụ bị thu hẹp nhiều nhất với trên 2.400 tỉ đồng, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 1.900 tỉ đồng, công nghiệp - xây dựng giảm 1.600 tỉ đồng. Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có xu hướng tăng lên 1.100 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, kinh tế địa phương năm 2020 gặp khó khăn bởi những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp chủ lực cho tăng trưởng đã chịu tác động rất lớn bởi dịch bệnh COVID-19. So với 5 tỉnh, TP trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung thì Quảng Nam là địa phương có mức tăng trưởng thấp thứ hai trong khu vực sau Đà Nẵng (tăng trưởng -9,8%).

Cũng theo Cục Thống kê, trong năm 2020, Quảng Nam ghi nhận có 1.255 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 9.023 tỉ đồng, 295 doanh nghiệp giải thể, 531 doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động.

Công nhân làm việc trong nhà máy ô tô thuộc khu kinh tế Chu Lai (Quảng Nam)

Bên cạnh đó, tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Nam trong năm 2020 cũng không mấy khả quan và đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt trên 21.000 tỷ đồng (bằng 81,6% so với dự toán, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước). Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đến cuối năm 2020 đạt gần 59.400 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm.