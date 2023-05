VietTimes – Trong khi vụ án tranh chấp giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam chưa có hồi kết, thì nay, có thêm rất nhiều khách hàng của Bách Đạt An lo lắng trước thông tin các dự án của công ty này bị thu hồi.

Khách hàng lo lắng

Tại cuộc họp tiếp công dân tháng 5/2023 do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì, nhiều đại diện khách hàng mua đất nền tại 14 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã bày tỏ lo lắng về quyền lợi của mình khi Bách Đạt An liên tục chậm trễ trong việc hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết, để ra sổ đỏ và giao đất cho người dân.

Bà Phan Thị Long Vân - khách hàng mua đất nền tại dự án Sentosa (khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt làm chủ đầu tư - cho biết: Tôi mua đất nền tại dự án Sentosa từ năm 2018 với lời hứa của chủ đầu tư đến cuối năm 2019 sẽ ra sổ. Tôi đã nộp tiền tiến độ là 70% và nộp thẳng cho chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt.

“Những năm qua, cũng có những thông báo hứa hẹn xử lý về pháp lý, quy hoạch 1/500 và có 2 dự án ra sổ, nhưng đến nay lại nghe dư luận nói chủ đầu tư Bách Đạt và Bách Đạt An lừa đảo, khiến chúng tôi rất lo lắng. Mong UBND tỉnh Quảng Nam cho biết năng lực thực sự của chủ đầu tư như thế nào và có thể ra sổ được cho người mua chúng tôi hay không” – bà Phan Thị Long Vân đề nghị.

Khách hàng của các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư lo lắng về quyền lợi của mình trước thông tin thu hồi các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Còn ông Ngô Ngọc Ánh – khách hàng mua đất nền tại dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Công ty TNHH đầu tư Bất động sản GAIA làm môi giới - cho biết, ông đã đóng 95% giá trị hợp đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy sổ đỏ cũng như đất ở đâu.

“Nhiều buổi tiếp công dân trước đây, tôi thấy phía chủ đầu tư không hề tham gia và không có động thái gì, nhưng chính quyền tỉnh Quảng Nam vẫn không có chế tài. Tôi đã già, không biết đến ngày nằm xuống có nhận được quyển sổ hay không”- ông Ánh nêu ý kiến.

Không những vậy, ông Đinh Tư – khách hàng mua đất nền tại các dự án do Công ty CP Bách đạt An làm chủ đầu tư – cho hay, ông và hàng ngàn hộ dân mua đất nền tại 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư là những người được pháp luật công nhận bằng 3 bản án. Tuy nhiên suốt thời gian qua, chủ đầu tư cố tình chây ỳ, không có thiện chí trong việc thực thi bản án, là sự nhởn nhơ, coi thường pháp luật.

“Chúng tôi đặt niềm tin vào chính quyền tỉnh Quảng Nam trong xử lý vụ việc, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có chuyển biến. Mới đây, lãnh đạo địa phương có chủ trương hồi lại các dự án này, vậy quyền lợi hợp pháp chúng tôi ra sao? Tiền của chúng tôi đã nộp sẽ như thế nào?”- ông Tư bức xúc.

Không chỉ những người tham dự cuộc họp mà hàng ngàn người dân đã mua đất nền tại 14 dự án bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng hoang mang không biết quyền lợi hợp pháp của mình ra sao, khi lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ xem xét thu hồi các dự án và đề nghị cơ quan công an tỉnh vào cuộc điều tra. Nếu chủ đầu tư có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố vụ án, thì quyền lợi của người dân có được đảm bảo?

Vẫn chưa có hồi kết

Trước đó, tại cuộc họp tiếp công dân vào tháng 3/2023 với các khách hàng của các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, tỉnh sẽ xem xét năng lực của chủ đầu tư Bách Đạt An trong việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Nếu chủ đầu tư không đủ năng lực, sẽ thu hồi toàn bộ các dự án, đồng thời, giao cho Công an điều tra và nếu Công ty CP Bách Đạt An vi phạm pháp luật, sẽ khởi tố hình sự vụ án.

Khách hàng mua đất nền tại các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư liên tục đi đòi đất

Cũng tại cuộc họp tiếp dân này, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế (P03) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trước đây, Công ty CP Bách Đạt An và Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Đạt được cấp phép chủ đầu tư đến 14 dự án bất động sản tại Quảng Nam, gồm: Dự án khu đô thị SENTOSA CITY (7B); khu đô thị 7B mở rộng; khu đô thị SENTOSA RIVERSIDE (Khu Đô thị PEACEFUL LAND cũ); Khu đô thị Hera Complex Riverside (Khu Đô thị PEACEFUL LAND mở rộng cũ); Khu Đô thị Bách Đạt 5; Khu Dân cư An Cư 1.

Tháng 11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định thu hồi 4/14 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư gồm: Dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách Đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Hiện các dự án đều chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng chủ đầu tư đã bán cho khách hàng thông qua các đơn vị môi giới bằng hợp đồng hợp tác, giữ chỗ...

Theo VT