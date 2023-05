Hội An vẫn "chốt" phương án bán vé vào phố cổ

VietTimes – Bất chấp những ý kiến trái chiều về chủ trương thu phí tham quan phố cổ Hội An, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết địa phương vẫn "chốt" phương án bán vé vào phố cổ và bắt đầu thực hiện từ ngày 15/5.

UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa tổ chức thông tin về công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới - để người dân, du khách hiểu rõ.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết vào đầu tháng 4/2023, khi TP Hội An mới xây dựng phương án bán vé vào phố cổ, đã có nhiều ý kiến trái chiều về kế hoạch này, thậm chí, gây "bão" mạng xã hội. Tuy nhiên, thời điểm này, TP Hội An chưa lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp…

Sau đó, TP đã tổ chức lấy ý kiến và tất cả các công ty lữ hành đều đồng tình với phương án mới này của TP.

Vì vậy, địa phương quyết định "chốt" phương án bán vé vào phố cổ như đã đề ra và sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 15/5. Đây là ý kiến chính thức của lãnh đạo TP về phương án đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua - Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay.

“Sắp tới đây, các công ty lữ hành sẽ cơ cấu vé tham quan phố cổ Hội An vào trong tour, lên án những đơn vị dẫn khách đi "chui". TP cũng đã họp với các khách sạn, đơn vị lưu trú và đều nhận được sự đồng tình ủng hộ, tình nguyện làm công tác tuyên truyền khi khách đến lưu trú. Thậm chí, có đơn vị đề xuất nhận vé của TP về bán cho du khách” - ông Sơn thông tin.

Vé tham quan Hội An sẽ được áp dụng như từ trước đến nay với mức giá là 80.000 đồng/vé đối với khách trong nước, 120.000 đồng/vé đối với khách nước ngoài và chỉ bán vé vào tham quan khu phố cổ - Di sản Văn hóa Thế giới, một diện tích rất nhỏ và điều này đúng quy định.

“Với phương án mới, TP sẽ tập trung kiểm soát khách du lịch theo đoàn, bất kỳ từ hướng nào. Khách đi theo nhóm nhỏ lẻ, gia đình sẽ được mời mua, không ép. Còn khách đi vào với mục đích khác sẽ không phải mua vé”- ông Sơn cho hay.

Theo VT