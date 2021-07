Hội An: Thêm 4 ca mắc COVID-19, 3 người liên quan đến quán bán cà phê

Sáng 25/7, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam xác nhận, tại TP Hội An vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 1 trường hợp (trú phường Thanh Hà, TP Hội An) chưa rõ nguồn lây, 3 trường hợp còn lại là F1 của nam bệnh nhân B.P.V. (30 tuổi, trú số 72B đường Lê Hồng Phong, khối Hòa Thanh, phường Tân An, TP Hội An)-chủ quán cà fe gồm: bố, mẹ và nhân viên phục vụ quán cà phê của bệnh nhân

Liên quan đến bệnh nhân B.P.V, ngay trong đêm 24/7 và rạng sáng 25/7, ngành y tế địa phương đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho 22 trường hợp F1, 408 trường hợp F2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hội An yêu cầu người từng đến quán cà phê Bảo (ngã tư đường Lê Hồng Phong - Tôn Đức Thắng, TP Hội An) do V. làm chủ trong vòng 7 ngày qua khẩn trương khai báo y tế với trạm y tế địa phương.

Trước diễn biến của dịch bệnh, chính quyền Hội An yêu cầu người dân không ra khỏi TP, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan chức năng giải quyết cụ thể.

Theo thống kê của ngành y tế Quảng Nam, tính từ ngày 18/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 37 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca bệnh phát hiện ở cộng đồng, 14 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện) và 22 ca xâm nhập từ các tỉnh.