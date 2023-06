Hệ thống tự lái Autopilot trên xe điện Tesla gây lo ngại về an toàn

VietTimes – Trang tin Worldjournal xuất bản tại Mỹ ngày 11/6 dẫn nguồn của báo Washington Post nói số vụ tai nạn do hệ thống tự lái của xe điện Tesla gây ra cao hơn nhiều so với số liệu đã đưa.

Washington Post đưa tin, theo số liệu của “National Highway Traffic Safety Administration” (Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia, NHTSA) Mỹ, loại xe sử dụng hệ thống công nghệ tự lái (Autopilot) của Tesla đã gây ra 736 vụ tai nạn ở Mỹ kể từ năm 2019 đến nay, cao hơn nhiều so với các số liệu được báo cáo trước đây. Sự gia tăng đột biến các vụ tai nạn trong bốn năm qua phản ánh việc sử dụng ngày càng nhiều công nghệ Autopilot của Tesla và số lượng gia tăng hoạt động của loại xe này trên các xa lộ của Mỹ.

Dữ liệu cho thấy số người chết và bị thương nặng trong các vụ tai nạn liên quan đến Autopilot của Tesla cũng tăng lên. Khi các nhà chức trách lần đầu tiên công bố một số thống kê về tai nạn giao thông liên quan đến Autopilot của Tesla vào năm 2022, chỉ có ba trường hợp tử vong được xác định là liên quan đến Autopilot. Nhưng những số liệu gần đây cho thấy đã có ít nhất 17 vụ chết người có liên quan đến hệ thống này, 11 trong số đó xảy ra sau tháng 5 năm ngoái, ngoài ra còn có 5 người khác bị thương nặng.

Hoàn cảnh cụ thể của 17 vụ tai nạn chết người này khác nhau, trong đó có bốn vụ liên quan đến xe đầu kéo và một vụ liên quan đến xe cứu thương.

Vào tháng 3 năm nay, thanh niên 17 tuổi Tillman Mitchell khi xuống xe buýt trường học trên xa lộ số 561 ở Bắc Carolina đã bị một xe tự lái đâm vào. Theo hồ sơ của cảnh sát, chiếc xe buýt trường học lúc đó có bật đèn đỏ để dừng, nhưng đã bị một chiếc Tesla Model Y. sử dụng chế độ Autopilot không giảm tốc độ đâm vào ở tốc độ 45 dặm (72 km) một giờ khiến anh ta bị thương nặng. Cha của Tillman Mitchell nói: “Nếu nó nhỏ tuổi hơn, chắc đã chết rồi!”

Tuy nhiên Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk khi được yêu cầu bình luận, đã nói: nếu so sánh tỷ lệ tai nạn của xe thông thường, xe sử dụng chế độ Autopilot của Tesla vẫn an toàn hơn so với xe có người điều khiển.

Hồi tháng 2/2023, Tesla đã thông báo thu hồi hơn 360.000 xe trên khắp nước Mỹ sau khi các cơ quan an toàn đường cao tốc cho biết công nghệ tự lái của công ty có thể làm tăng nguy cơ va chạm.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) cho biết trong một văn bản rằng "Hệ thống Beta tự lái hoàn toàn (Full Self-Driving)" của Tesla có thể khiến các xe này xuất hiện hành vi không an toàn gần các giao lộ, bao gồm khi đi thẳng từ làn đường cần rẽ và vượt qua đèn vàng. Các lỗi trong hệ thống có thể làm tăng nguy cơ va chạm nếu người lái xe không can thiệp.”

Cơ quan này cho biết NHTSA đã thông báo cho Tesla lần đầu tiên vào ngày 25/1/2023 rằng họ đã phát hiện được "các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến một số đặc điểm vận hành của hệ thống Full Self-Driving Beta trong bốn môi trường đường cụ thể" và yêu cầu Tesla gửi đơn xin phép thu hồi.

Trong vài ngày sau đó, đại diện Tesla đã nhiều lần gặp cơ quan này. NHTSA cho biết công ty không đồng ý với phân tích của cơ quan nhưng đã quyết định tiến hành thu hồi vào ngày 7/2 "vì hết sức thận trọng xem xét".

Đợt thu hồi liên quan đến 362.758 xe, bao gồm một số mẫu Model 3, Model X, Model Y và Model S được sản xuất từ ​​năm 2016 đến 2023. NHTSA cho biết Tesla hy vọng sẽ giải quyết vấn đề bằng một bản cập nhật phần mềm qua mạng.

Những lo ngại mới nhất về an toàn là một đòn giáng mạnh vào Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, người coi các hệ thống tự lái hoàn toàn là rất quan trọng đối với triển vọng dài hạn của công ty. Trong một bản tweet ông Musk cho biết thuật ngữ "thu hồi" là "hoàn toàn sai" vì các vấn đề có thể được khắc phục bằng bản cập nhật phần mềm, mặc dù ông không đề cập cụ thể nội dung cụ thể trong tài liệu của NHTSA.

Công nghệ tự lái của Tesla đã được xem xét kỹ lưỡng ở Washington. Kể từ năm 2021, NHTSA đã điều tra hơn chục vụ va chạm trước đó, trong đó xe Tesla va chạm với xe cứu thương và các loại xe khác. Năm ngoái, cơ quan này cũng đã mở cuộc điều tra về những khiếu nại xe Tesla có hệ thống Autopilot đột ngột phanh gấp khi đang chạy ở tốc độ cao.

