Hàng trăm chuyến bay phải hủy do tạm thời đóng cửa 5 sân bay ở miền Trung vì bão Noru

Theo Cảng vụ Hàng không miền Trung, các sân bay Đà Nẵng, sân bay phú Bài (Thừa Thiên-Huế), sân bay Pleiku (Gia Lai), sân bay Phù Cát (Bình Định) và sân bay Chu Lai (Quảng Nam) tạm dừng khai thác và tiếp nhận tàu bay.

Trong đó, các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định), Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12h ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9. Riêng sân bay Chu Lai (Quảng Nam) sẽ tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 7h sáng 27/9 đến 6h59 ngày 28/9.

Do ảnh hưởng của bão Noru, nhiều chuyến bay đến và đi các sân bay trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng. Các chuyến bay tại các sân bay như: Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên), Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng dự kiến phải điều chỉnh thời gian khai thác, do ảnh hưởng của bão.

Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng: Riêng Vietnam Airlines phải huỷ nhiều nhất với 106 chuyến bay đi đến 5 sân bay buộc phải đóng cửa.

Trong số này, nhiều nhất là các chuyến bay đi/đến Đà Nẵng (70 chuyến); Phú Bài (16 chuyến), Chu Lai (12 chuyến), Pleiku (4 chuyến) và Phù Cát (4 chuyến). Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi.

Hãng hàng không Vietjet hủy 57 chuyến đi đến các sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài, Phù Cát, Pleiku trong thời gian từ ngày 27/9-28/9 bao gồm: 8 chuyến bay đến và đi Chu Lai; 27 chuyến bay đến và đi Đà Nẵng; 12 chuyến bay đến và đi Huế; 8 chuyến bay đến và đi Quy Nhơn; 2 chuyến bay đến và đi Pleiku

Hãng hàng không Bamboo Airways phải hủy khai thác 24 chuyến bay đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác 25 chuyến bay khác.

Trong khi đó, 8 chuyến bay của Vietravel Airlines cũng bị hủy, nhiều chuyến khác của hãng này cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này cần theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng qua fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, đảm bảo an toàn hoạt động bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam đã có công điện yêu cầu ứng trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các cảng hàng không, hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Noru để điều chỉnh kế hoạch bay tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay.