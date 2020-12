Hà Nội cấp thẻ căn cước gắn chip “tại chỗ” từ 1/1/2021

Ngoài các tổ lưu động làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư, lực lượng chức năng cũng tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD mẫu mới tại các trụ sở Công an cấp huyện.

Đây là chính sách mới của Công an thành phố Hà Nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống, làm việc tại Hà Nội có thể rút ngắn thời gian, thủ tục cấp CCCD gắn chip. Theo đơn vị này, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, làm việc tại các cơ quan, đơn vị ở Hà Nội từ 30 ngày trở lên, nếu chưa có số định danh cá nhân sẽ được Công an Hà Nội làm thủ tục cấp CCCD mẫu mới theo quy định. Lực lượng Công an cũng khuyến khích làm thẻ căn cước gắn chip đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, người đã được cấp CCCD mã vạch hoặc chứng minh nhân dân nhưng bị hỏng, bị mất hoặc hết thời hạn. Bộ Công an đặt mục tiêu cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip trước ngày 1/7/2021.

Theo quy định, chứng minh thư nhân dân hoặc CCCD đã cấp còn nguyên vẹn, chưa hết thời hạn sử dụng vẫn còn giá trị. Người dân có thể chờ sau ngày 30/6/2021 để đổi sang CCCD mẫu mới. Nếu có nhu cầu đổi từ CCCD mã vạch hay chứng minh nhân dân 12 số sang CCCD gắn chip trước hạn, người dân có thể đến trụ sở công an cấp huyện hoặc Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để làm thủ tục đổi giấy tờ.

Trước đó, Bộ Công an đã công bố mẫu thiết kế mới của CCCD song ngữ gắn chip. Theo đó, các thông tin cơ bản như họ tên, ngày sinh, giới tính, quê quán, quốc tịch đều được in bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Mặt sau thẻ gồm có đặc điểm nhân dạng, ngày cấp thẻ, dấu, chữ ký và họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ… Để tối ưu hóa vai trò của CCCD khi sử dụng tại nước ngoài, điểm mới của mẫu thẻ sắp ban hành là được tích hợp chip điện tử, dòng mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế) và QR code. Riêng chip điện tử có thể lưu trữ 20 trường dữ liệu cá nhân, bao gồm chữ ký số và sinh trắc học.