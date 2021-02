First News và Thái Hà Book tranh chấp bản quyền tự truyện Hoàng Thị Thiêm

Cuốn tự truyện của nhà ngoại cảm thuộc về ai?

Được biết, mới đây, trong tháng 2/2021, Thái Hà Books vừa ấn bản một cuốn sách của nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm. Ngay lập tức, First News Trí Việt ngày hôm nay vừa lên tiếng tố cáo Thái Hà Books và bà Hoàng Thị Thiêm vi phạm bản quyền.

Theo First News thì cuốn sách mà Thái Hà Books vừa ấn bản có nội dung tương tự 90% so với cuốn tự truyện “Trò chuyện với cõi vô hình” (cũng của tác giả Hoàng Thị Thiêm, người chấp bút là nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà) đã thực hiện hồi tháng 5/2017. Nhưng ở ấn bản vừa được Thái Hà Books phát hành, thì không còn tên của người chấp bút.

Ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc Công ty First News - Trí Việt cho hay: “Theo cam kết giữa ba bên, gồm có đơn vị tổ chức xuất bản, tác giả và người chấp bút, thì bản quyền cuốn sách “Trò chuyện với cõi vô hình” thuộc về Công ty First News Trí Việt, nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm và nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà”.

Lật lại trình tự sự việc, ông Phước cho hay: “Năm 2012, tôi bay từ TP HCM đến tỉnh Hòa Bình nhiều lần để gặp và trao đổi, thuyết phục nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm làm cuốn sách. Bà Thiêm khi ấy nổi tiếng với khả năng thấu thị, được mệnh danh là “người đàn bà ba mắt” và đã được phát sóng trên kênh truyền hình NHK của Nhật Bản”.

Tại cuộc gặp, ông Phước cho biết bà Hoàng Thị Thiêm đưa cho ông Phước một xấp tài liệu khoảng 80 trang photo các bài báo và một ít bản chép tay. Ông Phước đã nhận thấy khả năng hạn chế về hành văn cùng số tài liệu khá ít ỏi, không thể từ đây làm nên một cuốn sách, nên trao đổi với nhà ngoại cảm về việc tìm người chấp bút.

Được sự đồng ý của bà Thiêm, ông Phước đã đưa nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, ở thời điểm đó đang làm biên tập viên tại First News - Trí Việt, đến tỉnh Hòa Bình lấy tư liệu chấp bút. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và vé máy bay khứ hồi, First News chi trả.

Bà Hoàng Thị Thiêm (bên trái) và nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà (bên phải) trong một buổi làm việc (Ảnh tư liệu do First News cung cấp)

Được biết, nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà đã ở lại nhà bà Hoàng Thị Thiêm tại tỉnh Hoà Bình hơn 20 ngày để thực hiện công việc ghi chép, viết sách.

Vào ngày 5/7/2016, First News - Trí Việt ký hợp đồng “Hợp tác tổ chức bản thảo ‘Sống giữa hai thế giới, trò chuyện với cõi vô hình’” với Nguyễn Thị Việt Hà trong vai trò là đồng tác giả và đồng sở hữu với bà Hoàng Thị Thiêm.

Sau nhiều lần biên tập, bổ sung tư liệu, mời bà Hoàng Thị Thiêm đến TP.HCM để nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà phỏng vấn thêm, bổ sung tư liệu, cuốn sách đã trở nên dày dặn, hoàn chỉnh hơn để xuất bản.

Lùm xùm bản quyền

Ông Phước cung cấp thêm chi tiết: “Khi First News - Trí Việt quyết định in theo quyết định số 326/QĐ - NXBHNV của NXB Hội Nhà Văn thì gặp trở ngại từ phía ông Nguyễn Văn Giang (người chồng sau, đồng thời là người đại diện pháp lý cho bà Hoàng Thị Thiêm). Cụ thể, ông Giang có góp ý một vài nội dung trong sách và yêu cầu rằng trong bìa lót sách, ông muốn được đứng tên chung với Việt Hà. Có như vậy thì ông Nguyễn Văn Giang mới đồng ý cho in sách”.

Trước đề nghị này, ông Nguyễn Văn Phước trao đổi với nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, được nhà văn chấp thuận. Tuy nhiên, đây là đề nghị miệng, không có trong hợp đồng. Trong hợp đồng của First News, chỉ có duy nhất người chấp bút là nhà văn Việt Hà.

Ngày 14/5/2017 tại TP.HCM, First News - Trí Việt tổ chức họp báo ra mắt cuốn sách “Trò chuyện với cõi vô hình” trước sự chứng kiến của nhiều cơ quan báo đài. Ngày 8/5/2017 cuốn sách được tái bản theo giấy phép 441/QĐ - NXBHNV của NXB Hội Nhà Văn.

“Lúc này, đột ngột, bà Hoàng Thị Thiêm đề nghị loại bỏ người chấp bút Nguyễn Thị Việt Hà” - Ông Nguyễn Văn Phước cho hay đã không đồng ý việc này. Ông Phước khẳng định: “Cuốn sách tái bản vẫn giữ nguyên tên Nguyễn Thị Việt Hà, bởi lẽ, đây thật sự là người chấp bút và đáng được hưởng lợi nhuận từ hợp đồng”.

Bà Hoàng Thị Thiêm đang phát biểu tại buổi ra mắt sách Trò chuyện với cõi vô hình hồi năm 2017 (Ảnh: HB)

“Ít lâu sau, bà Thiêm gửi văn bản cho First News, cho rằng nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà không phải là người chấp bút, mà cuốn sách “Trò chuyện với cõi vô hình” là do bà Thiêm tự viết. Nhà ngoại cảm này cũngđề nghị đơn phương hủy hợp đồng với First News - Trí Việt” – Ông Phước thông tin.

“Tôi bay ra tỉnh Hòa Bình thỏa thuận một lần nữa, nhưng mục đích bất thành” - ông Phước kể lại. Ở thời điểm đó, ông Phước cho biết, bà Hoàng Thị Thiêm có đưa ra giấy chứng nhận bản quyền cho Cục Bản quyền cấp.

Phía First News đã gửi công văn đến Cục Bản quyền, Cục Xuất bản và 20 công văn gửi các nhà xuất bản trên cả nước, thông báo về việc cuốn sách “Trò chuyện với cõi vô hình” quyền sở hữu thuộc về ba bên. Động thái này nhằm ngăn chặn sai lầm có thể xảy ra, ngăn hành vi sai trái của Hoàng Thị Thiêm, rằng sau khi loại bỏ công sức của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, có thể bà Thiêm sẽ đi in sách ở nhà xuất bản khác để hưởng trọn lợi nhuận.

Trong lúc đó, ông Phước cho hay về phía bà Thiêm cũng có văn bản gửi tới Cục xuất bản, vì vậy First News - Trí Việt quyết định dừng tái bản cuốn sách này.

Nhớ lại, trong buổi họp báo công bố cuốn sách “Trò chuyện với cõi vô hình” hồi năm 2017, người viết bài này đã đề nghị bà Hoàng Thị Thiêm chứng tỏ năng lực của “con mắt thứ ba” của bà, giống như Đài Truyền hình Nhật đã thực hiện, chỉ cần thực nghiệm đơn giản là bịt mắt bà Thiêm lại và mời bà đọc sách tại buổi họp báo trước sự chứng kiến của các nhà báo.

Tại sự kiện đó, câu trả lời của bà Hoàng Thị Thiêm đưa ra lý do không thực nghiệm “con mắt thứ ba” là vì mới bay từ tỉnh Hoà Bình vào TP.HCM hôm trước nên còn mệt, sợ là năng lượng không được tốt.

“Tôi biết được rằng năng lực đặc biệt của con người không tồn tại vĩnh viễn, nó chỉ xuất hiện một thời điểm nào đó cho một số người hiếm hoi nào đó, một cách rất ngẫu nhiên” – Ông Phước chia sẻ thêm.

Về chuyện lùm xùm tranh chấp bản quyền cuốn tự truyện, ông Phước thừa nhận đây là bài học đau đớn không chỉ đối với First News - Trí Việt mà còn với nhiều tổ chức, cá nhân khác trong ngành xuất bản.