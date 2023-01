Du lịch Đà Nẵng: Phục hồi ngoạn mục sau đại dịch

Trở lại ngay sau dịch Covid-19, năm 2022, du lịch Đà Nẵng tiếp tục là một điểm nhấn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Bởi cùng với phong cảnh hữu tình non xanh biển biếc, là hàng loạt sự kiện du lịch tầm cỡ khu vực được tổ chức, hàng loạt danh hiệu danh giá được đón nhận, tạo sức bật cho kinh tế du lịch tăng trưởng mạnh mẽ.

Khách tăng gấp 3,1 lần so với năm 2021

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, du lịch địa phương đã có những kết quả rất ấn tượng với lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 3,69 triệu lượt, tăng 3,1 lần so với năm 2021, tăng 5% so với kế hoạch UBND TP giao. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 483 ngàn lượt, tăng 4,6 lần so với năm 2021; khách nội địa ước đạt 3,2 triệu lượt, tăng 3 lần so với năm 2021.

Lượng khách đến với Đà Nẵng tăng, đã tạo nên những con số đáng tự hào về doanh thu lưu trú, lữ hành: Khoảng 8.872 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần so với năm 2021và tăng 2,5% so với năm 2019. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 21,3 ngàn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 17% trong cơ cấu kinh tế TP), tăng gần gấp 2 lần năm 2021 và phục hồi tương đương bằng 100% so với năm 2019 (21,39 ngàn tỷ đồng). Công suất buồng phòng bình quân vào cuối tuần đạt 70-75%.

Đặc biệt, từ khi bắt đầu áp dụng chính sách MICE Đà Nẵng năm 2022 (từ ngày 21/2 – 22/10/2022), Sở Du lịch Đà Nẵng đã tiếp nhận tư vấn và đón 43 đoàn khách MICE với gần 21.500 lượt khách, trong đó, có 10 đoàn từ 700 khách trở lên, 13 đoàn từ 300-700 khách và 20 đoàn trên 100 khách.

Trong giai đoạn này, ngành du lịch Đà Nẵng cũng đã đón và hỗ trợ cấp phép hội nghị, hội thảo cho 5 đoàn khách MICE quốc tế.

Lễ hội khinh khí cầu Đà Nẵng 2022 đã thu hút lượng lớn du khách đến địa phương

Đà Nẵng hiện có 5.515 hướng dẫn viên, 377 đơn vị kinh doanh lữ hành, 1.280 cơ sở lưu trú du lịch với 45.889 phòng, số lượng cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trở lại chiếm khoảng chiếm gần 70% (950/1.280 cơ sở với khoảng 35.000 phòng). Trong đó, có hơn 10 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 1.000 phòng mới đưa vào hoạt động trong năm 2022, 16 khu điểm du lịch, 24 tàu du lịch cũng đã trở lại hoạt động để đảm bảo đáp ứng nhu cầu du khách đến Đà Nẵng.

Năm 2022 là năm ghi dấu ấn kết nối du lịch của Đà Nẵng đối với các địa phương trên cả nước: Thành phố đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, TP HCM, Kiên Giang, các tỉnh Tây Nam Bộ…

Đặc biệt, Đà Nẵng còn làm việc, kết nối với các địa phương, doanh nghiệp châu Âu (Ý, Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha…), châu Á (Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hongkong, Indonesia, Malaysia), Úc, Mỹ … để thúc đẩy phát triển du lịch 5 tỉnh miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) cả bằng đường bộ và đường biển.

Đà Nẵng tổ chức thành công Tuần lễ du lịch Golf với dấu ấn là Giải Golf phát triển châu Á – Asian Development Tour (ADT) 2022

Ký kết và triển khai bản hợp tác chiến lược 5 năm (2022 – 2027) giữa UBND TP Đà Nẵng với hàng loạt hãng hàng không như: Vietjet, Vietnam Airlines… nhằm thúc đẩy liên kết phát triển du lịch đối với các tỉnh khu vực động lực kinh tế miền Trung.

Điểm đến hàng đầu khu vực

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng trong năm 2022, ngành du lịch Đà Nẵng đã vượt lên, tập trung đẩy mạnh chiến lược truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch. Với thông điệp “Enjoy Da Nang – Tận hưởng Đà Nẵng”, Đà Nẵng đã giành được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Thành phố tiếp tục được xếp hàng đầu theo đánh giá của Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam (VTCI) do Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) công bố; đứng trong danh sách Top 21 điểm đến được yêu thích nhất châu Á năm 2022 do Trang TripAdvisor (website du lịch nổi tiếng thế giới của Mỹ) công bố; Top 3 TP du lịch hàng đầu Đông Nam Á (Đà Nẵng đứng thứ 3) của Giải thưởng du lịch châu Á 2022, do tạp chí Travel & Leisure (Mỹ) tổ chức.

Đặc biệt, Đà Nẵng đã đoạt giải thưởng “Điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á” năm 2022 của World Travel Award. Đây được coi là giải Oscar của ngành du lịch thế giới mà không phải TP nào cũng có thể có được.

Du lịch Đà Nẵng nhận giải thưởng “Điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á” năm 2022 của World Travel Award

Bên cạnh đó, hàng loạt khu nghỉ dưỡng trên địa bàn như: Furama Resort Danang, Intercontinental ... đã được trao những danh hiệu mà nhiều nơi ao ước.

Những sự kiện mang dấu ấn châu lục

Khởi động trở lại sau đại dịch, ngành du lịch Đà Nẵng đã tổ chức thành công chuỗi các sự kiện, lễ hội quy mô lớn, mang dấu ấn trong khu vực và thế giới.

Đó là Hội chợ du lịch trực tuyến Danang Fantasticity tổ chức vào trung tuần tháng 3/2022, thu hút hàng vạn khách hàng tham dự.

Đà Nẵng tổ chức thành công Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng năm 2022

Tiếp đến là Ngày hội khinh khí cầu, lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022” kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8/2022 đã thu hút lượng lớn khách nội địa với địa phương.

Điểm nhấn khác biệt nhất là lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng diễn ra từ ngày 28/8 – 2/9/2022. Với trọng tâm là Giải Golf phát triển châu Á – Asian Development Tour (ADT) 2022, Đà Nẵng trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam tổ chức sự kiện thể thao golf quốc tế, tầm cỡ. Không những vậy, sự kiện đã đánh dấu ấn du lịch chất lượng cao của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực châu Á và thế giới.

Đặc biệt, Sở Du lịch đã tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng đăng cai tổ chức Diễn đàn phát triển đường bay châu Á – Routes Asia 2022. Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn đã thu hút khoảng 700 đại biểu, trong đó 500 đại biểu quốc tế (80% đến từ khu vực châu Á, 20% còn lại đến từ Trung Đông, Mỹ, châu Âu) và 207 đại biểu Việt Nam, 21 sân bay, hãng hàng không, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không, du lịch và cơ quan thông tấn báo chí cả nước...

Diễn đàn phát triển đường bay châu Á – Routes Asia 2022, một sự kiện quốc tế ghi dấu ấn du lịch Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới trong năm 2022

“Qua đó, sự kiện đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng, góp phần quan trọng để khôi phục du lịch, khôi phục các đường bay quốc tế trực tiếp và mở thêm hàng loạt đường bay quốc tế mới đến Đà Nẵng sau đó”- bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng - cho hay.

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, Đà Nẵng còn kết nối trong chuỗi các liên minh kích cầu, khai thác thị trường nội địa, quốc tế theo từng nhóm thị trường, đồng thời, tổ chức hàng loạt chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại các thị trường du lịch quốc tế trọng điểm như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Singapore....

Đà Nẵng đã khép lại chuỗi sự kiện du lịch mang dấu ấn trong năm 2022 bằng việc đồng hành với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức thành công Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng 2022 với sự tham gia của 165 Buyer quốc tế đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, 200 Buyer nội địa đến từ các trung tâm du lịch cả nước và hơn 400 doanh nghiệp du lịch có gian hàng tại hội chợ, góp phần quan trọng trong việc khôi phục thị trường du lịch quốc tế…

Song song với đó, ngành du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch xúc tiến khôi phục và mở đường bay quốc tế mới (Ấn Độ, Đài Loan, Philipines…) đến Đà Nẵng; tổ chức đón các đường bay quốc tế đầu tiên và chuyến tàu biển du lịch Le Lapeurouse vào ngày 9/10/2022.

Lễ hội đường phố Đà Nẵng-một điểm nhấn đưa Đà Nẵng trở thành TP lễ hội và sự kiện du lịch

Đến nay, Đà Nẵng đã có 12 chặng bay quốc tế, 8 chặng bay nội địa được kết nối với tổng số hơn 23.000 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng cùng với hơn 3,4 triệu lượt khách.

Du lịch chuyển đổi số mạnh mẽ

Năm 2022 cũng là năm ghi nhận hoạt động chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong ngành du lịch Đà Nẵng. Nhận thức vai trò của chuyển đổi số đối với ngành du lịch, Sở Du lịch TP đã ban hành và triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số ngành du lịch giai đoạn 2022-2025.

Bắt đầu bằng chương trình hợp tác với Tập đoàn Viettel tổ chức Hội chợ du lịch trực tuyến Danang Fantasticity; triển khai nội dung ký kết hợp tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch với Klook Việt Nam, Công ty CP Công nghệ Bizverse, Công ty TNHH KKDay Việt Nam, Công ty truyền thông đa phương tiện GDL, Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab)…

Điểm nhấn là sự kiện “Trải nghiệm du lịch Đà Nẵng trên không gian số” ra mắt phiên bản nâng cấp “Một chạm đến Đà Nẵng” trên công nghệ VR360 và vũ trụ ảo (mertaverse); vận hành giai đoạn 2 phát triển ứng dụng VR360 “Một chạm đến Đà Nẵng”… diễn ra vào ngày 15/9/2022. Đồng thời đưa du lịch Đà Nẵng lên không gian vũ trụ ảo Mertaverse.

Ngành du lịch Đà Nẵng đưa du lịch địa phương lên không gian số bằng ứng dụng “Một chạm đến Đà Nẵng” trên công nghệ VR360 và vũ trụ ảo

Bên cạnh đó, ngành du lịch Đà Nẵng phối hợp với Sở TT&TT TP xây dựng và thẩm định Đề cương dự toán chi tiết về Cơ sở Dữ liệu ngành du lịch; tổ chức lấy ý kiến về phương án quản lý khách tham quan bằng công nghệ thông minh tại bán đảo Sơn Trà; phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam và các doanh nghiệp phần mềm tổ chức hàng loạt các hoạt động nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, lưu trú, khu điểm du lịch; nghiên cứu triển khai ứng dụng công ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Voicebot hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn du khách…

Đặc biệt, ngành du lịch Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Viettel triển khai ứng dụng App Thẻ du lịch trên 2 hệ điều hành Android và IOS đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch…