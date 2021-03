Doanh nghiệp được Quảng Nam "giao" rừng dừa nước phòng hộ Hội An làm dự án BĐS là ai?

Công ty CP Đạt Phương mạnh cỡ nào?

Theo thông tin đăng tải trên website https://datphuong.com.vn/ của Công ty CP Đạt Phương thì doanh nghiệp này được thành lập ngày 12/3/2002, có trụ sở tại Tầng 15 - Toà nhà Handico, Khu đô thị Mễ Trì Hạ (đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Tiền thân của Công ty CP Đạt Phương là Công ty CP Xây dựng và Vận tải Đạt Phương với các lĩnh vực hoạt động chủ yếu là thi công các công trình giao thông, đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện với nhiều công trình, dự án trải dài trên khắp Việt Nam.

Sau 12 năm hoạt động, hiện Công ty CP Đạt Phương có ngành nghề hoạt động gồm: xây dựng các công trình dân dụng, giao thông thủy lợi; vận tải hàng hóa; đại lý buôn bán vật liệu xây dựng; đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, cụm dân cư, khu đô thị; sản xuất cấu kiện thép, bê tông cốt thép, bê tông nhựa; thuê và cho thuê các máy móc, thiết bị ngành xây dựng.

Thông tin tại sở giao dịch chứng khoán HOSE, Công ty CP Đạt Phương chính thức lên sàn chứng khoán tại sở giao dịch HOSE mang mã chứng khoán DPG vào ngày 9/5/2018 với số lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu là gần 30 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ (tính đến tháng 7/2019) gần 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau đó 6 ngày (ngày 15/5/2018), công ty này hủy niêm yết cổ phiếu và quay trở lại sàn HOSE ngay sau đó.

Ngày 22/5/2018, Công ty CP Đạt Phương tiến hành giao dịch lần đầu và tiến hành niêm yết cổ phiếu bổ sung gần 15 triệu cổ phiếu sau đó hơn 1 năm (ngày 4/6/2019).

Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đạt Phương là ông Lương Minh Tuấn. Theo hồ sơ pháp lý công bố, ông Tuấn nắm giữ 7,174 triệu cổ phiếu (chiếm 16,49%). Tổng giám đốc của Công ty CP Đạt Phương là ông Trần Anh Tuấn. Ông Trần Anh Tuấn cũng là thành viên HĐQT và nắm giữ 2,599 triệu cổ phiếu (chiếm 5,97%).

Ngoài ra, Công ty CP Đạt Phương còn có 3 cổ đông lớn nữa là bà Lương Thị Thanh – thành viên HĐQT (nắm giữ hơn 3,034 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,98%), ông Phạm Kim Châu - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc (nắm giữ hơn 2,985 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,86%) và bà Lê Thị Hà (nắm giữ 2,599 triệu cổ phiếu, chiếm 5,97%).

100% dự án BĐS đều ở Quảng Nam!

Cũng theo thông tin trên website của Công ty CP Đạt Phương, tính đến ngày 18/3/2021, doanh nghiệp này có 3 mảng hoạt động chính gồm Xây lắp, thuỷ điện và bất động sản.

Đối với lĩnh vực xây lắp, doanh nghiệp này có rất nhiều dự án xây lắp trên cả nước, riêng ở Quảng Nam, Công ty CP Đạt Phương có nhiều công trình xây lắp với giá trị xây lắp lên đến hàng trăm tỷ, vượt xa vốn điều lệ của công ty này.

Các dự án ở Quảng Nam có thể kể đến như: dự án đầu tư cầu Đế Võng (Hội An, tại Quảng Nam) dưới hình thức BT; gói thầu xây lắp 01 thuộc dự án đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và Sân bay Chu Lai (giá trúng thầu 509,9 tỷ đồng); gói thầu Thi công xây lắp đoạn 2 thuộc Dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và Sân bay Chu Lai (giá trúng thầu là 621,4 tỷ đồng); gói thầu thi công xây dựng cầu và đường dẫn vào đường ĐH14.ĐB, thoát nước, cây xanh, thị xã Điện Bàn với giá 120,5 tỷ đồng và nhiều gói thầu dự án có giá trị lớn khác.

Trong lĩnh vực đầu tư thuỷ điện, Công ty CP Đạt Phương hiện đang vận hành 3 nhà máy gồm: Thuỷ điện Sông Bung 6 (Quảng Nam) với tổng công suất lắp máy 29MW (Quảng Nam); Dự án thuỷ điện Sơn Trà 1A và 1B – Tổng công suất lắp máy 60MW (Quảng Ngãi). Dự án Thuỷ điện Sơn Trà 1C hiện đang triển khai thi công và dự kiến sẽ đưa vào vận hành trong tháng 6/2021 với công suất 9MW.

Đặc biệt, ở lĩnh vực bất động sản, Công ty CP Đạt Phương có 4 dự án thì 100% dự án đều trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, dự án bất động sản Khu đô thị Đồng Nà (tại phường Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) có diện tích 6,4ha. Dự án này được định hướng xây dựng quần thể biệt thự đa dạng loại hình, kết hợp với hệ thống tiện ích gồm khách sạn, villas, clubhouse, nhà hàng, công viên,…

Tiếp đến là dự án Khu đô thị Cồn Tiến được xây dựng ngay Khu dự trữ sinh quyền thế giới (thuộc xã Cẩm Thanh, TP Hội An). Dự án có tổng mức đầu tư 620 tỷ đồng trên diện tích 30 ha và đã được chính quyền địa phương phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500, phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đợt 1.

Và tại Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX vừa diễn ra, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông quan việc chuyển đổi hơn 1ha rừng dừa nước phòng hộ tại Khu dự trữ sinh quyền thế giới (thuộc xã Cẩm Thanh, TP Hội An) để Công ty CP Đạt Phương tiếp tục xây dựng Khu đô thị Cồn Tiến khiến dư luận đặt biệt quan tâm.

Thông tin dự án bất động sản Khu đô thị Cồn Tiến do Công ty CP Đạt Phương làm chủ đầu tư được xây dựng tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam

Dự án bất động sản thứ 3 của Công ty CP Đạt Phương tại Quảng Nam là dự án bất động sản Khu đô thị Bình Dương có tổng mức đầu tư 4.647,2 tỷ đồng, trên diện tích 183 ha thuộc địa phận huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án này đã được chính quyền địa phương phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500, phê duyệt chủ trương đầu tư và đang thực hiện giải phóng mặt bằng.

Một dự án bất động sản đình đám nữa do Công ty CP Đạt Phương làm chủ đầu tại Quảng Nam là quần thể Biệt thự nổi Sinh thái Casamia tại Hội An tại thôn Võng Nhi, xa Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Dự án này được xây dựng trên tổng diện tích 15,6 ha với tổng mức đầu tư lên đến 1.398 tỷ đồng.

Trên các phương tiện truyền thông, chủ đầu tư quảng cáo và rao bán sản phẩm tại dự án biệt thự nổi Sinh thái Casamia tại Hội An với những căn biệt thự tiêu chuẩn 5 sao, có bến du thuyền riêng vào đến tận nhà cùng với nhiều dịch vụ tiện ích quốc tế.

