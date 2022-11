Diễn biến mới trong vụ án tranh chấp ở một số dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - tại buổi làm việc giải quyết các vướng mắc trong bản án tranh chấp hợp đồng môi giới giữa Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt là Công ty Bách Đạt An) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Công ty Hoàng Nhất Nam) kéo dài nhiều năm qua.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Quang, Công ty Bách Đạt An phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện và bố trí nguồn lực… để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục của các dự án: Khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị số 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, đồng thời, đánh giá lại nguồn lực tài chính hiện có của doanh nghiệp để đảm bảo khả năng hoàn thành các dự án.

Trường hợp cần thiết, Công ty Bách Đạt An làm việc với Công ty Hoàng Nhất Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan để phối hợp giải quyết; khẩn trương bố trí kinh phí bồi thường theo các phương án được duyệt, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước.

Trong quá trình thực hiện dự án, Bách Đạt An cần có các yêu cầu, đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục,... gửi các cơ quan liên quan để theo dõi và tập trung phối hợp giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

Đặc biệt, lãnh đạo Quảng Nam lưu ý Công ty Bách Đạt An cần rà soát tiến độ thực hiện và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục của các dự án. Các khu vực đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục và các nghĩa vụ về tài chính có liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng phần cho dự án.

“Yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An, Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam, các hộ dân có liên quan phải có thiện chí, tinh thần phối hợp để tổ chức làm việc, bàn bạc, thống nhất phương án tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hài hòa lợi ích, chia sẽ lợi nhuận, rủi ro với Công ty CP Bách Đạt An để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đáp ứng kỳ vọng, mục đích của các bên”- ông Nguyễn Hồng Quang chỉ đạo.

Dự án Khu đô thị Bách Đạt tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Tổ công tác hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư (Tổ công tác) và các cơ quan liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết nhanh, kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án liên quan đến bản án tranh chấp hợp đồng môi giới và các dự án khác do Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Trong đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm chủ trì, làm việc cùng với bên để bàn thống nhất cách sử dụng số tiền của người dân đóng góp vào dự án hiện còn tồn đọng tại tài khoản của Hoàng Nhất Nam theo đúng các bản án đã được Tòa án xét xử.

Bên cạnh đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn tiền này, nghiêm cấm sử dụng cho các mục đích khác, có phương án bảo tồn và phát sinh lãi tiền gửi để sử dụng vào mục đích triển khai thực hiện dự án, giải quyết một số khó khăn về tài chính, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.