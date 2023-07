Đi tìm lời giải cho vấn đề an sinh của người lao động Đà Nẵng

Được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, công nghệ cao và logistics của Đà Nẵng với nhiều dự án đang được tập trung đẩy mạnh triển khai, nhu cầu nhà ở quận Liên Chiểu tăng cao do thu hút được người dân tới lao động và an cư.

Nhu cầu an sinh khổng lồ tại Tây Bắc Đà Nẵng

Theo định hướng phát triển của Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, công nghiệp công nghệ cao, cảng biển logistics là hai trong ba trụ cột phát triển kinh tế, và sẽ được tập trung về phía Tây Bắc Thành phố. Hiện nay, khu vực này đã và đang triển khai các dự án lớn: Khu công nghệ cao Đà Nẵng (1000 ha), Đà Nẵng IT Park (341 ha), cảng Liên Chiểu với mức đầu tư 3.400 tỷ đồng.

Ngay sau khi thông tin khởi công cảng, nhiều nhà đầu tư quốc tế đã bày tỏ mong muốn hợp tác. Trong đó, tập đoàn Adani Ấn Độ đang xúc tiến đầu tư cảng biển Việt Nam với mức đầu tư 2 tỷ USD, mong muốn đầu tư vào cảng Liên Chiểu. Cảng này được định hướng trở thành cửa ngõ quốc tế khu vực miền Trung và là đầu mối kết nối giao thương hàng hóa các tỉnh Trung Bộ đi các nước. Theo quy hoạch đến 2030, cảng có quy mô 1.293 ha, dân số 24.000 người. Khi cảng Liên Chiểu đi vào vận hành, khu Tây Bắc hứa hẹn sẽ phát triển thành đô thị cảng hiện đại, giao thương quốc tế sầm uất. Hiện tại, cảng Liên Chiểu đang trong những ngày thi công sôi động để sớm xác lập vị thế cửa ngõ quốc tế của thành phố biển Đà Nẵng.

Tàu vận tải hàng hóa và du thuyền cập Cảng Đà Nẵng

Thuộc Tây Bắc Đà Nẵng, quận Liên Chiểu được xem là nơi tập trung phát triển khu công nghiệp (KCN), cảng biển giao thương trọng điểm của Đà Nẵng. Quận này có tỉ trọng cơ cấu ngành công nghiệp chiếm hơn 64%, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,8%. Khu vực này được đánh giá là nơi quy tụ nhiều lực lượng lao động với quy mô gồm 3 KCN, chiếm 50% KCN toàn Đà Nẵng, hàng trăm nhà máy, xí nghiệp. Những KCN như: Liên Chiểu, Hòa Khánh và IT Park mở rộng sở hữu hơn 40.000 lao động, chiếm 50% lực lượng lao động tại các KCN Đà Nẵng.

Việc trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và vận tải lớn của cả khu vực miền Trung sẽ là động lực lớn cho việc dịch chuyển dân số về phía Tây Bắc Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu thuận tiện cho công việc và mục đích an cư lập nghiệp của người dân. Trong tương lai, khu vực này nói chung và quận Liên Chiểu nói riêng sẽ trở thành vùng “đất lành” đông dân cư hàng đầu tại Đà Nẵng, kéo theo nhu cầu tăng cao về nhà ở và nhu cầu an sinh.

Lời giải cho bài toán an sinh

Theo thống kê sơ bộ, Đà Nẵng hiện có hơn 27.000 lao động ngoại tỉnh và lao động nước ngoài đang làm việc tại các KCN. Trong đó, phần lớn người lao động ngoại tỉnh đang thuê trọ gần các KCN để tiện cho việc đi làm. Khảo sát nhu cầu của công nhân tại các KCN do Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng thực hiện, dự báo số công nhân có nhu cầu về nhà ở đến năm 2030 là 62.433 người. Vì vậy, những dự án nhà ở với mức giá thành hợp lý sẽ giúp giải bài toán an cư cho Thành phố. Minh chứng cho điều này, dự án chung cư nhà ở xã hội (NOXH) tại lô đất B4.2 thuộc khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với tên thương mại là The Ori Garden đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân. Với vị trí nằm tại trung tâm quận Liên Chiểu, kết nối trực tiếp với nhiều trục đường chính của thành phố Đà Nẵng: Đường số5; 10, Nguyễn Lương Bằng…. Từ đây, cư dân tiếp cận nhanh chóng tới những dự án KCN trọng điểm như: Cảng Liên Chiểu, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu… với thời gian chỉ từ 5 – 15 phút lái xe, dự án đang nhận được sự quan tâm lớn từ chính các công nhân, người lao động đang hoạt động làm việc trên địa bàn Quận.

Người dân Đà Nẵng xếp hàng nộp hồ sơ tại dự án The Ori Garden

Là dự án Nhà ở xã hộ, dành riêng cho các đối tượng được quy định, dự án được niêm yết với mức giá hơn 16 triệu/m2 và được hỗ trợ mức lãi suất đặc biệt từ Ngân hàng Chính sách thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện cho đại đa số người dân có thể sở hữu. Theo chia sẻ của chủ đầu tư, toàn bộ căn hộ thuộc giai đoạn 1 dự án đã tìm được chủ nhân. Trong quý II/2023, dự án có tới gần 700 hồ sơ nộp xét duyệt và con số này hiện vẫn tiếp tục tăng.

The Ori Garden hiện là dự án hút khách hàng tại thị trường bất động sản khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, góp phần thay đổi bộ mặt của địa phương, giúp hiện thực hóa khát khao sở hữu nhà ở chất lượng, giá thành vừa ý của người dân./.