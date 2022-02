Đại sứ quán Anh tổ chức sự kiện “Nghệ thuật vì môi trường” tại Hội An

Chương trình “Nghệ thuật vì môi trường” tại phố cổ Hội An được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, cũng như chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về thích ứng và giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Sự kiện bao gồm chuỗi các hoạt động nghệ thuật được điều phối bởi các cựu học giả học bổng chính phủ Anh Chevening và CAB Hội An, gồm phần biểu diễn múa ứng tác về môi trường “The Dance We Made" của nhà biên đạo múa người Anh Tim Casson, triển lãm giới thiệu động vật biển, chiếu phim và thảo luận về môi trường, triển lãm kết quả cuộc thi “Biến rác thành tác phẩm nghệ thuật” và trình diễn âm nhạc tương tác trực tuyến hai đầu cầu Vương quốc Anh - Hội An của nghệ sĩ Alistair và Linh Hà cùng các phần trình diễn nghệ thuật đường phố khác.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Sam Wood - Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM và nhóm Đại sứ đọc Hội An sẽ cùng đọc sách về môi trường cho các bạn thiếu nhi để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

“Vương quốc Anh cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh việc thực hiện các dự án phát triển chung tập trung vào giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nỗ lực thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo, Vương quốc Anh rất vui được hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực thông qua việc cấp học bổng toàn phần Chevening cho nhiều ngành học bao gồm môi trường và phát triển bền vững”- Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM nói.

Quang cảnh sự kiện

Cũng theo ông Sam Wood, sự kiện “Nghệ thuật vì môi trường” tại Hội An là sáng kiến của chương trình học bổng Chevening tại Việt Nam cùng sự tham gia của các cựu học giả Chevening.

“Thật tuyệt vời khi chứng kiến các cựu học giả Chevening trở về Việt Nam và ứng dụng những kiến thức họ thu được từ quá trình học tập tại Vương quốc Anh, trong đó có việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Việt Nam và bảo vệ môi trường tự nhiên tuyệt đẹp của đất nước” – ông Sam Wood chia sẻ.

Tham gia sự kiện, công chúng tại Hội An sẽ có cơ hội thảo luận về tác hại của rác thải nhựa đối với đại dương và các loài sinh vật biển, đồng thời đưa ra các giải pháp để hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ môi trường thông qua lối sống xanh.

Hội An được biết là một trong những TP chịu nhiều tác động nặng nề do biến đổi khí hậu do nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, có cửa sông đổ ra biển, nên hàng năm Hội An thường xuyên phải đối mặt với nhiều hiểm hoạ bất thường do thời tiết gây ra như bão và lũ lớn.

Một số hình ảnh của sự kiện:

Ông Sam Wood - Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM phát biểu tại sự kiện

Triển lãm kết quả cuộc thi “Biến rác thành tác phẩm nghệ thuật”

Ông Sam Wood - Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM và nhóm Đại sứ đọc Hội An cùng đọc sách về môi trường cho các bạn thiếu nhi

Các bạn thiếu nhi tại buổi đọc sách

Ông Sam Wood - Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM trả lời phỏng vấn báo giới

Triển lãm giới thiệu động vật biển

Biểu diễn nghệ thuật đường phố

Hoạt động chiếu phim và thảo luận về môi trường