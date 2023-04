Đà Nẵng tổ chức cuộc thi sáng tạo video “Tuyệt vời Đà Nẵng” trên TikTok

Thời gian tổ chức và tiếp nhận sản phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 19/4 đến 6/6/2023; chấm thi từ ngày 30/5 đến 5/6/2023.

Để tham dự, thí sinh sẽ đăng tải video dự thi trên kênh titkok cá nhân cùng hashtag: #tuyetvoidanang #danang #danangfantasticity #enjoydanang2023 .

Nội dung thử thách: Sáng tạo video bất kỳ về du lịch Đà Nẵng trên nền nhạc MV "Tuyệt vời Đà Nẵng" (nhảy, hát cover, video du lịch,...)

Giải thưởng gồm 2 giải “Tuyệt vời Đà Nẵng” là video ấn tượng, sáng tạo, độc đáo. Mỗi giải bao gồm 5.000.000 đồng tiền mặt, 1 tour hành trình di sản miền Trung 4 ngày 3 đêm, 1 vé máy bay khứ hồi nội địa, 1 voucher lưu trú 2 ngày 1 đêm tại khách sạn 5 sao Wynham Danang Golden Bay và 2 vé vào cổng công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài;

3 giải “Best of view”, dành cho video có tổng lượt xem cao nhất so với tất cả video tham gia dự thi. Mỗi giải bao gồm: 1 voucher lưu trú 2 ngày 1 đêm tại khách sạn 5 sao Wynham Danang Golden Bay và 2 vé vào cổng công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài;

5 giải “Enjoy Danang Music”, dành cho video thể hiện điệu nhảy đẹp/ giọng hát hay, sáng tạo, độc đáo, có sự đầu tư về hình ảnh, trang phục. Mỗi giải bao gồm: 1 voucher lưu trú 2 ngày 1 đêm tại khách sạn 4 sao New Orient.

10 giải “Contribution” dành cho 10 người tham dự có tổng số lượng video tham gia dự thi nhiều nhất. Mỗi giải bao gồm 2 vé all in one trải nghiệm công viên Châu Á.