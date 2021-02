Đà Nẵng tiếp nhận dự án FDI quy mô trăm triệu USD đến từ Hoa Kỳ

Theo Ban Quản lý Khu công nghệ cao (CNC) và các khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng, đơn vị này giới thiệu vị trí lô đất A13 tại Khu sản xuất công nghệ cao cho dự án Nhà máy sản xuất máy in 3D, dịch vụ phần mềm, giải pháp thiết kế, sản xuất vật liệu và sản phẩm composite sợi carbon in 3D do Công ty AREVO INC. làm chủ đầu tư.

Dự án sản xuất các sản phẩm chính bao gồm nhóm sản phẩm in 3D vật liệu composite sợi carbon nền polymer và nhóm sản phẩm thiết bị, phần mềm in 3D… với công nghệ sản xuất vật liệu composite đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành hàng không vũ trụ

Công nghệ chính được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong Dự án là công nghệ in 3D (công nghệ in đắp dần) cho phép sản xuất các sản phẩm tiết kiệm vật liệu và thay thế các sản phẩm gia công truyền thống như CNC và công nghệ sản xuất vật liệu composite vợi carbon nhanh.

AREVO INC. là Công ty khởi nghiệp về công nghệ in 3D được thành lập năm 2013 tại Hoa Kỳ và có trụ sở chính tại Thung lũng Silicon – Hoa Kỳ và một số cơ sở ở Nhật Bản và Việt Nam. Trong năm 2020, AREVO INC. trải qua vòng gọi vốn Series B kêu gọi được 26,2 triệu USD. Tổng vốn mà Arevo đã kêu gọi được qua các vòng đến nay đã đạt 57 triệu USD.

Dự kiến, AREVO INC. sẽ tiếp tục các vòng gọi vốn quốc tế tiếp theo trong thời gian tới theo tình hình thực hiện dự án thuê nhà xưởng tại Khu công nghệ cao TP HCM, đồng thời chuyển hướng chiến lược mở rộng quy mô dự án chuyển ra đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng để nắm bắt cơ hội, thị trường của ngành công nghiệp in 3D.

Liên quan đến công tác thu hút đầu tư trên địa bàn, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2020, TP đã cấp mới được 87 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 129,177 triệu USD, trong đó, có 1 dự án đăng ký hoạt động trong Khu Công nghệ cao với tổng vốn đăng ký đầu tư đăng ký là 60 triệu USD và 86 dự án đầu tư ngoài Khu Công nghiệp và Khu Công nghệ cao với tổng vốn đầu tư đăng ký là 69,177 triệu USD.

Trong năm 2020, Đà Nẵng có 20 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 80,057 triệu USD và có 105 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với giá trị là 3,63 triệu USD.