Đà Nẵng: Thêm một chung cư bất chấp quy định, chưa nghiệm thu đã cho hàng trăm người dân vào ở

Công trình chưa nghiệm thu

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vừa cho biết, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà vừa yêu cầu các cơ quan chức năng của quận thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo TP đối với sai phạm tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy block B. Nếu như chủ đầu tư không tự giác thực hiện, chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy block B có địa chỉ tại khu đất 4 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo – Trần Quang Diệu – An Trung 2 – An Trung 3 (thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Dự án được cấp phép xây dựng vào tháng 10/2017 trên với diện tích 8.967,7m2 với quy mô 34 tầng, trong đó 1 tầng hầm và 33 tầng nổi (tổng diện tích sàn xây dựng là 90.559m2), tương ứng với số căn hộ để ở là 781 căn, 19 căn shophouse...

Qua kiểm tra, UBND quận Sơn Trà phát hiện chủ dự án là Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng đã bàn giao 241 căn hộ tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy block B cho người dân vào ở lên đến 313 người (trong đó có 203 người nước ngoài đang lưu trú).

Tiếp tục kiểm tra hồ sơ pháp lý, cơ quan chức năng quận Sơn Trà phát hiện, dự án này chưa được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai và dự án này cũng chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật, nhưng chủ đầu tư đã cho người dân vào ở, sử dụng.

Văn bản chỉ đạo xử lý sai phạm của UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đối với sai phạm tại Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy

Trước sai phạm nêu trên, ngày 6/5, UBND quận Sơn Trà tổ chức cuộc họp các vấn đề liên quan đến hoạt động của chung cư Monarchy với sự tham dự của chủ đầu tư, ban quản lý, đơn vị vận hành chung cư Monarchy block B và các cơ quan chức năng có liên quan.

Sau cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà yêu cầu, chủ đầu tư thông báo cho người dân đang ở tại block B Chung cư Monarchy tự di dời ra khỏi chung cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày 11/5. Sau 30 ngày, nếu người dân vẫn chưa thực hiện việc di dời, chủ đầu tư phải có biện pháp di dời người dân ra khỏi chung cư. Trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện, UBND quận sẽ báo cáo, đề xuất UBND TP xử lý theo quy định.

Chưa đủ điều kiện pháp lý đã bán

Liên quan đến sai phạm của Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy block B, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà và Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có nhiều lần có văn bản cảnh báo, nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính vì ký hợp đồng mua bán căn hộ tại đây khi chưa được phép… nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên hoạt động. Đơn cử 2 lần xử lý hành chính gần đây, cơ quan chức năng đã xử phạt hành vi sai phạm của chủ đầu tư số tiến lên đến hơn 500 triệu đồng.

Cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng, theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ, công trình block B (thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy) có chiều cao 34 tầng, nên thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, tại cuộc họp giữa các bên diễn ra ngày 6/5, đại diện lãnh đạo chủ đầu tư cho biết công trình này vẫn chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng (Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng) kiểm tra công tác nghiệm thu, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Toàn cảnh dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (Đà Nẵng) nhìn từ đường Trần Hưng Đạo

Chính vì vậy, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho rằng, theo quy định công trình là đối tượng nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng trong khi chưa có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai thì chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án là chưa đủ điều kiện được bán của cơ quan có thẩm quyền và không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trước sự việc, UBND quận Sơn Trà đã đề nghị UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, đảm bảo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời liên quan đến các vấn đề pháp lý phát sinh, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.