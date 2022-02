Đà Nẵng sẽ hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp hoạt động và phát triển

Sáng ngày 7/2, tại Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) đã diễn ra lễ ra quân đầu năm mới 2022 và xuất xưởng lô máy tính bảng đầu tiên trong tổng số 100.000 máy tính bảng mang thương hiệu “Make in Việt Nam” phục vụ nhu cầu học online của học sinh theo phát động của Bộ TT&TT và Bộ GD&ĐT.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo - Phó Tổng giám đốc Trungnam Group (chủ đầu tư Danang IT Park) – cho biết, sau những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, lễ ra quân đầu năm 2022 được Trungnam Group đặt ra nhiệm vụ và quyết tâm cao độ, tập trung nguồn lực, cam kết về chất lượng và tiến độ công trình, Trungnam Group sẽ nỗ lực tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn của Việt Nam và Đông Nam Á.

Cũng theo đại diện Trungnam Group, trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 trong năm 2021 vừa qua, được sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền Đà Nẵng về việc tháo gỡ khó khăn về thủ tục, cấp phép cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án động lực phát triển, Danang IT Park cũng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ.

“Vượt qua những khó khăn, năm 2021 Trungnam Group đã đạt kết quả đầu tư kinh doanh hơn 67.013 tỷ đồng đạt 119% kế hoạch đề ra trong năm 2021. Riêng tại khu vực Đà Nẵng, tổng giá trị đầu tư trong năm 2021 đã đạt 2.579 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 845 tỷ đồng, trong quý 2/2022 tiếp tục nộp ngân sách hơn 402 tỷ đồng. Trên cơ sở kế thừa các kết quả đạt được cùng với định hướng phát triển tập đoàn, Trungnam Group tiếp tục đầu tư, kinh doanh trong năm 2022 với kế hoạch 67.592 tỷ đồng trên các lĩnh vực. Riêng tại khu vực Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư với giá trị hơn 5.000 tỷ đồng” – ông Thảo cho hay.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và đại diện các sở ban ngành TP tại lễ ra quân và xuất xưởng lô máy tính bảng đầu năm 2022 tại Danang IT Park

Cũng theo ông Thảo, trong năm 2022, Danang IT Park sẽ hiện thực hóa dự án Data Center theo tiêu chuẩn Tier 3 Plus với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 triệu USD; Đưa vào vận hành tối thiểu 2 nhà máy sản xuất điện tử tại Danang IT Park; Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các nhà máy xây sẵn theo chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Trungnam Group sẽ đầu tư và phát triển khu R&D phục vụ cho nghiên cứu phát triển, góp phần vào việc biến Đà Nẵng thành một trong những điểm kết nối hiệu quả trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia theo đúng định hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW, đồng thời hàn thành đưa vào vận hành khai thác khu chuyên gia và công viên sinh thái dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tiện ích phục vụ cho nhu cầu của chuyên gia, cán bộ nhân viên và các đối tác làm việc tại Danang IT Park.

“Để nhanh chóng hiện thực hóa Danang IT Park thành Silicon Valley, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền TP trong việc hoàn thành các thủ tục pháp lý, sớm giao đất cho hhà đầu tư triển khai giai đoạn 2 của dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khớp nối đồng bộ với Khu Công nghệ cao, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư” – ông Thảo đề xuất.

Cũng tại buổi lễ, lô hàng máy tính bảng đầu năm thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Chính phủ, do Bộ TT&TT và Bộ GDĐT phát động cũng đã được Trungnam EMS cho xuất xưởng dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, tạo một dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác với đối tác Xelex trên lộ trình sản xuất những sản phẩm mang dấu ấn “Make in Việt Nam”.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nam trong các hoạt động của TP, từ công tác an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài, đặc biệt là đóng góp rất quan trọng vào ngân sách phát triển kinh tế - xã hội của TP.

“Nhân buổi ra quân hôm nay, chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả các nhà đầu tư đã và đang đầu tư, các nhà đầu tư tiềm năng tiếp tục quan tâm, hướng về TP Đà Nẵng, đầu tư cho TP. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ hết sức mình để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư có hiệu quả tại TP Đà Nẵng”- ông Chinh nhấn mạnh.

Đối với sự kiện xuất lô hàng máy tính bảng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao ý nghĩa của sản phẩm cũng như nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục-đào tạo, góp phần đa dạng hoá các hình thức dạy học trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng quà cho các đơn vị tại Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng trong lễ ra quân đầu năm 2022

“Đây cũng là sản phẩm mang lại đa dạng hoá và phong phú hoá sản phẩm của Danang IT Park, khẳng định chủ trương của chính quyền TP và sự đầu tư của nhà đầu tư là đúng hướng và có hiệu quả. Lãnh đạo TP sẽ cùng với nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất sẽ xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai giai đoạn 2 của Danang IT Park”- ông Chinh cho biết thêm.