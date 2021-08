Đà Nẵng quy định 10 trường hợp được phép qua chốt kiểm soát phòng dịch

10 trường hợp được đi qua chốt kiểm soát gồm: Xe cứu thương, xe cứu hoả, xe công an đang thực thi nhiệm vụ; xe có phù hiệu ưu tiên (PV01); đoàn xe đưa tang; người có mang trang phục Công an, Quân đội (hoặc xuất trình thẻ ngành Công an, Quân đội);

Thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí; Giấy đi đường (loại 1 dấu) đối với cán bộ các cơ quan Đảng, chính quyền của Trung ương và địa phương; giấy đi đường loại 2 dấu đối với các trường hợp còn lại có thêm xác nhận của ban quản lý các KCNC, các KCN hoặc UBND các xã phường; giấy đi chợ đúng cung đường, đúng thời gian được ghi trên phiếu;

Giấy mời tiêm vaccine hoặc thông báo về việc mời đi tiêm vaccin, giấy hẹn tái khám chữa bệnh, lịch chạy thận và một số trường hợp cấp bách khác; Giấy mời, giấy triệu tập đương sự đối với các vụ án, vụ việc cấp thiết phải xử lý không thể trì hoãn.

Các trường hợp không đáp ứng yêu cầu nêu trên, Công an TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng nhắc nhở người dân quay trở lại, trường hợp cố tình có hành vi chống đối thì xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng trong ngày 6/8, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục đổi giấy đi đường mẫu mới cho các trường hợp được phép ra ngoài theo Chỉ thị 05 của UBND TP Đà Nẵng (trừ cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan, công sở nhà nước và người lao động làm trong KCN, KCX) phải có UBND phường, xã xác nhận nhằm kiểm soát và hạn chế tình trạng người dân đi ra ngoài với mục đích không thật sự cần thiết.