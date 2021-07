Đà Nẵng: Quận "bất lực", cầu cứu TP đòi đất xây nhà cộng đồng cho dân

Dự án Trung tâm Văn hóa thể thao phối hợp sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Phú Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ tháng 3/2018, nhưng gần 4 năm phía Công ty CP đầu tư và xây dựng 579 vẫn không bàn giao để địa phương xây nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Cử tri đòi nhà sinh hoạt cộng đồng

UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa cho biết, qua hoạt động tiếp xúc cử tri, cử tri, nhân dân thuộc khu vực tổ 44, 45 và 46 phường Hoà Hải thuộc dự án Khu đô thị Phú Mỹ An (do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 - Công ty 579 làm chủ đầu tư) phản ánh suốt nhiều năm nay, người dân nơi đây không có nhà sinh hoạt cộng đồng để tổ chức sinh hoạt các hoạt động tại khu dân cư. Trong khi đó, các nhà sinh hoạt cộng đồng cũ tại khu vực đã thực hiện giải toả để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án tại đây.

Và để phục vụ nhu cầu của người dân tại khu dân cư, sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tháng 3/2018, UBND Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm văn hoá thể thao kết hợp với nhà sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư Phú Mỹ An với diện tích là 7.810m2 tại khu đất tiếp giáp các đường Vùng Trung 6 – Vùng Trung 7 - Nguyễn Cửu Vân và Vũ Hữu Lợi thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An. Nhưng đến nay công trình vẫn chưa được thực hiện do chủ đầu tư là Công ty 579 vẫn không trả lại đất và bàn giao mặt bằng.

Để đáp ứng yêu cầu của người dân, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã nhiều lần thông tin qua lại, tổ chức họp và yêu cầu Công ty 579 bàn giao nhưng đến nay Công ty này vẫn không bàn giao để UBND quận Ngũ Hành Sơn xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khiến người dân liên tục phản ánh tại các đợt tiếp xúc cử tri.

Văn bản báo cáo của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về khu đất xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao kết hợp với nhà sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư Phú Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn)

“UBND quận không thể tiếp nhận mặt bằng để thực hiện đầu tư Trung tâm văn hoá thể thao kết hợp với nhà sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư Phú Mỹ An theo hồ sơ đã được phê duyệt. Nguyên nhân là do Công ty 579 cho là tài sản của doanh nghiệp nên không bàn giao”, ông Nguyễn Đức Việt – Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết.

Quận "bất lực", cầu cứu TP nhưng vẫn chưa có hồi kết!

Trước sự việc, UBND quận buộc phải có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chủ trì, làm việc với Công ty 579 và các sở ban ngành có liên quan giải quyết dứt điểm để sớm triển khai xây dựng, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Ngày 16/4/2021, Sở Xây dựng Đà Nẵng có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty 579 thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công trình và bàn giao khu đất 7.810m2 làm Trung tâm văn hóa cho UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai dự án.

Cơ sở để Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty 579 thi công hoàn thiện hạ tầng và bàn giao là do diện tích 7.810 m2 đất này đã được UBND TP giao đất không thu tiền sử dụng đất trước đó.

Trên cơ sở văn bản của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng và kiến nghị của UBND quận Ngũ Hành Sơn, ngày 4/5/2021, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp tục có văn bản gửi UBND quận Ngũ Hành Sơn và Công ty 579, yêu cầu Công ty 579 thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công trình và bàn giao khu đất 7.810m2 làm Trung tâm văn hóa cho UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai dự án theo quy định.

Ngày 10/5/2021, ông Nguyễn Đức Việt - Phó chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn - tiếp tục ký văn bản số 1235 đề nghị Công ty 579 khẩn trương triển khai hoàn thiện công tác san lấp mặt bằng tại khu đất. Đồng thời, UBND quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu Công ty 579 phải phản hồi bằng văn bản về kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác san lấp mặt bằng và thời gian thực hiện bàn giao khu đất trên về UBND quận trước ngày 21/5 để quận xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho dân.

Quá thời hạn, Công ty 579 vẫn không bàn giao đất và đến ngày 31/5 doanh nghiệp này mới có văn bản trả lời UBND quận Ngũ Hành Sơn. Theo văn bản trả lời, ông Đàm Quang Việt - Giám đốc Công ty 579 viện lý do ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng.

Đại diện Công ty 579 thông báo: "Công ty đang cho chỉ đạo các bộ phận kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các vướng mắc nhằm hoàn thiện hồ sơ, khắc phục để tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới". Tuy nhiên, văn bản không hề nhắc kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác san lấp mặt bằng và thời bàn giao khu đất trên như yêu cầu của UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Qua tìm hiểu được biết, Khu đô thị Phú Mỹ An được UBND TP Đà Nẵng giao đất cho Công ty 579 thực hiện dự án từ năm 2003 và sau đó, UBND TP Đà Nẵng có nhiều lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án này. Lần gần nhất là tháng 4/2019, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục có quyết định điều chỉnh, thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất đối để đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Phú Mỹ An đối với Công ty 579.

Văn bản của UBND TP Đà Nẵng do ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký, yêu cầu Công ty 579 giao đất nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa bàn giao.

Cụ thể, diện tích giao đất cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất là 264.503m2 (đất ở tại đô thị); diện tích cho thuê đất là 74.833m2 (đất thương mại dịch vụ) và diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất là 303.341m2 bao gồm: diện tích đất quảng trường (8.134m2), đất trung tâm văn hoá thể thao (7.810m2), đất tôn giáo (chùa Hương Sơn: 2.367m2); đất trồng cây xanh, công viên (62.725m2); đất giao thông, mương kỹ thuật (222.305m2).

Cũng theo quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 đối dự án Khu đô thị Phú Mỹ An thì dự án này có 6 khu đất được quy hoạch xây dựng công viên cây xanh có ký hiệu gồm: CX4 (7.337m2), CX5 (6.024m2), CX6 (626m2), CX7 (8.620m2), CX8 (38.777m2), CX9 (1.341m2). Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 2 khu đất gồm CX9 và CX4 được đầu tư xây dựng công viên với tổng diện tích là 8.678m2. Đối với các khu còn lại vẫn chưa được chủ đầu tư thực hiện triển khai.

Riêng diện tích đất (7.810m2) mà UBND quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu Công ty 579 bàn giao để xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa thể thao phối hợp sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Phú Mỹ An là đất giao không thu tiền sử dụng đất, nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn bất chấp văn bản của chính quyền địa phương, không bàn giao đất theo quy định khiến cử tri bức xúc.

Trong một diễn biến khác theo hồ sơ chúng tôi có được, Công ty 579 đã chuyển nhượng dự án này cho một doanh nghiệp khác. VietTimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc…