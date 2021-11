Đà Nẵng nhân rộng mô hình cách ly đối tượng F1 tại nhà

Việc triển khai nhân rộng này là phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay, góp phần giảm áp lực cho lực lượng y tế tuyến đầu.

Phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) là một trong hai địa phương có số lượng ca F1 cách ly tại nhà nhiều nhất trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đầu tháng 11/2021, phường An Hải Bắc thành lập 1 tổ thẩm định các hồ sơ của các trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà. Hiện tại, hơn 100 trường hợp là F1 cách ly tại nhà được y tế tuyến cơ sở giám sát qua phần mềm.

Bà Lê Thị Kim Yến - Trưởng Trạm Y tế phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - cho biết: “Các trường hợp F1 chúng tôi vẫn theo dõi định kỳ, hướng dẫn người dân trên ứng dụng nCoV để cập nhật những thông tin về sức khỏe hàng ngày. Những trường hợp có biểu hiện sốt, nóng, ho hoặc những biểu hiện bất thường sẽ gọi đến nhân viên y tế quản lý khu vực sẽ đến sử lý kịp thời”.

Theo quy định, những trường hợp cách ly tại nhà phải tuân thủ hướng dẫn của ngành y tế, thời gian cách ly 14 ngày. Để tăng hiệu quả công tác giám sát những đối tượng F1, Tổ COVID-19 cộng đồng địa phương được kích hoạt trở lại.

Trung úy Nguyễn Quang Minh Thức - Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - cho biết: “Lực lượng công an phường và lực lượng y tế phối hợp rất chặt. Công việc của chúng tôi là kiểm soát số nhân khẩu có mặt tại các điểm thường trú, tạm trú tại các điểm cách ly. Ngoài ra, phối hợp với trạm y tế trong việc thông báo cho các trường hợp F1 cam kết thực hiện cách ly y tế tại nhà, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch”.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe F1 cách ly tại nhà (ảnh Phương Cúc)

Đà Nẵng hiện đang thiết lập 16 cơ sở cách ly tập trung với hơn 760 trường hợp. Số ca mắc ở cộng đồng đang có chiều hướng gia tăng nên việc tập trung nhân lực, vật lực cho các cơ sở cách ly tập trung càng khó khăn hơn.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, việc thí điểm cách ly y tế đối với trường hợp F1 tại nhà đã mang lại hiệu quả và sẽ nhân rộng mô hình này.

Ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở y tế TP Đà Nẵng - cho biết: "Việc cách ly F1 tại nhà là giải pháp phù hợp trong công tác phòng, chống dịch hiện nay. Vì số bệnh nhân mắc COVID-19 tăng nên số đối tượng F1 cũng tăng. Việc cách ly F1 tại nhà thì chúng tôi cũng đã thí điểm ở huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn. Hiện nay việc này đã hoàn thiện được nên chúng tôi đã cho tổ chức thêm ở một số quận khác khi có tình trạng F1 tăng cao".

Theo Phương Cúc/VOV-Miền Trung