Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam bỏ định hướng xây dựng sân bay Chu Lai thay sân bay Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn “Góp ý về quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đáng chú ý, trong công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP Đà Nẵng đề nghị tỉnh Quảng Nam bỏ nội dung “định hướng sân bay Chu Lai trong tương lai sẽ dần thay thế cho sân bay Đà Nẵng”.

Văn bản nêu: “Về lĩnh vực hàng không, đề nghị bỏ nội dung định hướng cảng hàng không quốc tế Chu Lai… trong tương lai sẽ dần thay thế cho cảng hàng không Đà Nẵng; đồng thời chủ động cập nhật quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đề xuất quy hoạch sân bay Đà Nẵng và Chu Lai đến năm 2050 đều đạt công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm, không ảnh hưởng đến định hướng phát triển của 2 cảng hàng không”.

Bên cạnh đó, đối với phương án phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm logistics, cảng cạn phụ trợ các kết cấu hạ tầng này, Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam cần xem xét, tính đến định hướng quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng tương ứng của các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm để xác định quy mô, công suất phù hợp, tránh chồng lấn, lãng phí nguồn lực.

Theo ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng - Đà Nẵng có cảng biển Liên Chiểu đã được khởi công xây dựng, định hướng phát triển là cảng tổng hợp quốc gia (loại 1), đến năm 2025 có công suất đạt 50 triệu tấn hàng hóa/năm, tiếp nhận tàu trọng tải từ 100.000 DWT, tàu container có sức chở đến 8.000 TEU, phát triển đồng bộ trung tâm logistics gắn với hậu cần khu bến Liên Chiểu; cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được nâng cấp, mở rộng, đến năm 2030 có công suất đạt 25 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm, cấp 4E, với nhà ga hàng hóa, khu logistics chuyên dụng hàng không được đầu tư xây dựng mới, đến năm 2050 có công suất đạt 30 triệu hành khách/năm và 200.000-300.000 tấn hàng hóa/năm.

Về lĩnh vực đường bộ, Đà Nẵng cũng đề nghị rà soát điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Đà Nẵng-Thạnh Mỹ-Ngọc Hồi-Bờ Y (CT.21) đoạn qua địa phận Đà Nẵng trùng khớp với đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (vị trí chuyển tuyến đặt tại trạm thu phí Phong Thử để nối với thị trấn Thạnh Mỹ)... nên đề nghị quy hoạch QL14B đoạn qua tỉnh Quảng Nam phù hợp và khớp nối đồng bộ với đoạn trên địa phận Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh cũng cho biết, Đà Nẵng quy hoạch đường thủy nội địa không để phát triển khai thác vận tải hàng hóa, chỉ tập trung phục vụ vận tải hành khách du lịch dọc sông, kết nối các cảng, bến thủy nội địa tại các điểm đến du lịch. Do đó, đề nghị tỉnh Quảng Nam không quy hoạch tuyến vận tải hàng hóa qua sông Vĩnh Điện, sông Hàn và Cổ Cò như tuyến “nối từ cửa Kỳ Hà qua sông Trường Giang đi Cửa Đại nối tiếp đoạn sông hạ lưu Thu Bồn, sông Vĩnh Điện đi cửa Hàn” đề cập trong quy hoạch tỉnh Quảng Nam.

Một góc sân bay Đà Nẵng

Bên cạnh đó, theo định hướng quy hoạch đường thủy nội địa của Quảng Nam và Đà Nẵng, dự kiến sẽ thông tuyến Vĩnh Điện thuộc địa phận hai địa phương để phục vụ vận tải hành khách thủy nội địa, tuy nhiên trong dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Nam có đề xuất bố trí các đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện. Vì vậy, TP Đà Nẵng đề nghị tỉnh Quảng Nam kiểm tra rà soát nhằm đảm bảo sự phù hợp trong quy hoạch.

Riêng đối với sông Cổ Cò, phía Quảng Nam hiện trạng đảm bảo cấp kỹ thuật IV, tuy nhiên qua tìm hiểu thông tin, hiện nay các công trình ngang sông trên tuyến sông Cổ Cò phía Quảng Nam không đảm bảo cấp kỹ thuật IV.

Vì vậy, TP Đà Nẵng đề nghị rà soát đảm bảo thông tin đúng hiện trạng cấp sông theo quy định và quy hoạch khớp nối đồng bộ với quy hoạch cấp sông Cổ Cò đoạn trên địa phận Đà Nẵng theo nội dung quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Bộ KH&ĐT thông qua tháng 12/2022.

Ngoài ra, đề nghị Quảng Nam nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch nội dung phương án khai thác nguồn nước thượng lưu đập dâng An Trạch và trên sông Thu Bồn để cấp nước cho TP Đà Nẵng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn chất lượng nước.