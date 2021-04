Đà Nẵng công khai 11 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán

Cụ thể gồm: Khu phức hợp đô thị thương mại cao tầng Phương Trang - khu E do Công ty CP đầu tư Phương Trang làm chủ đầu tư; Tòa nhà chung cư FPT Plaza do Công ty cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng làm chủ đầu tư; Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp duyên hải Miền Trung của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Thương mại Minh Đông; Khu chung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Khánh của Công ty CP Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Thủy Tú-Nhà ở liền kề do Công ty CP Tài chính và Phát triển doanh nghiệp làm chủ đầu tư;

Khu du lịch biển Vinacapital Đà Nẵng-Khối nhà B Khu căn hộ Đại Dương do Công ty TNHH Khu du lịch biển Vinacapital Đà Nẵng làm chủ đầu tư; Khu phức hợp Hòa Bình Xanh Đà Nẵng của Công ty TNHH Hòa Bình; Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp Empire-Tòa nhà căn hộ khách sạn Cổ Cò của Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô. Khu phức hợp Quang Nguyễn của Công ty CP Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quang Nguyễn;

Khu resort nghỉ dưỡng ven biển Future Property Invest do Công ty TNHH Future Property Invest làm chủ đầu tư. Cuối cùng là Tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury do Công ty CP Địa ốc Alphanam làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng lưu ý chủ đầu tư các dự án trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ cam kết.

Trong trường hợp chủ đầu tư không bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi đã được cho phép mà thực hiện thế chấp thì việc bán, cho thuê mua sau này chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng.