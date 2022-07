Đà Nẵng: Chậm giải ngân vốn đầu tư công do vướng giải phóng mặt bằng

Đó là ý kiến của Sở KH&ĐT Đà Nẵng khi điểm lại công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của địa phương.

Tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 23,9% kế hoạch giao

Theo Sở KH&ĐT Đà Nẵng, tính đến hết ngày 30/6, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 toàn TP đạt 1.885 tỉ đồng, bằng 31,6% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao và 23,9% kế hoạch do HĐND TP giao; trường hợp không kể nguồn dự phòng 341,244 tỉ đồng, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 đạt 25% kế hoạch do HĐND TP giao.

Ngoài ra, kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 đã giải ngân 26,238 tỉ đồng, đạt 20,4% kế hoạch được kéo dài.

Lý giải nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 chậm, bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng - cho VietTimes biết, ngoài các khó khăn thường xuyên do các quy định chung về quy trình, thủ tục đầu tư, thì những vướng mắc, bất cập kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chậm. Đây được xem là vướng mắc lớn nhất dẫn đến chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, thời gian qua, các chủ đầu tư, quản lý dự án gặp nhiều khó khăn về giá nguyên nhiên vật liệu, giá xăng dầu tăng, có tình trạng khan hiếm nguồn cung về cát, đất để san lấp mặt bằng...

Các dự án bị vướng GPMB, chậm giải ngân có thể kể đến như: Khu tái định cư dự án Làng Đại học Đà Nẵng; tuyến đường trục I Tây Bắc; dự án cải thiện môi trường nước khu vực phía đông quận Sơn Trà; Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng (giai đoạn 1); cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý; cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng…

Dự án nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng)

Bên cạnh đó, còn có các công trình mới chưa khởi công, chưa được tạm ứng và chưa có khối lượng để giải ngân như: Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu chưa giải ngân 500 tỉ đồng; dự án đầu tư xây dựng cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng giải ngân 2,6 tỉ đồng/140 tỉ đồng; dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng giải ngân 2,3 tỉ đồng/100 tỉ đồng…

Bà Trần Thị Thanh Tâm cũng cho biết tiến độ thi công một số công trình trọng điểm của TP còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra như: Tuyến đường ĐH2 từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn, tuyến đường vành đai phía Tây đoạn QL14B đến đường Hồ Chí Minh, tuyến đường vành đai phía Tây 2… cũng góp phần làm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn bị chậm hơn so với tiến độ đề ra.

Tập trung các giải pháp đồng bộ

Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết giải pháp khắc phục tình trạng này là trong thời gian tới, Sở KH&ĐT sẽ tham mưu cho UBND TP, chỉ đạo Sở TN&MT, Hội đồng GPMB các quận, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án để khắc phục các khó khăn vướng mắc, có kế hoạch đền bù giải tỏa bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh thi công các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công".

Đặc biệt, TP sẽ ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn GPMB, đền bù giải tỏa và vốn ngân sách Trung ương, nhất là dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng, dự án cải thiện hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng... Tập trung rà soát, đề xuất điều chỉnh, điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 đối với các công trình chậm, hoặc khó có khả năng giải ngân để bổ sung cho các công trình, dự án có nhu cầu.

Bên cạnh đó, TP sẽ tập trung đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình đã cam kết.

Trước đó, để khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu UBND TP cần tập trung khắc phục hạn chế trong giải ngân nguồn vốn đầu tư công, tiến độ các công trình, dự án trong 6 tháng cuối năm. Thực hiện quyết liệt biện pháp giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy.

Không những vậy, Thành uỷ yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy nhanh trình tự thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện, gắn liền nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn đầu tư công với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2022.

Một góc dự án đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng

Được biết, kế hoạch vốn đầu tư công của TP năm 2022 được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 5.963,336 tỉ đồng và HĐND TP giao là 7.880,731 tỉ đồng; trong đó, vốn trong nước 7.333,231 tỉ đồng và vốn nước ngoài 547,5 tỉ đồng để đầu tư cho 471 dự án (chưa bao gồm các dự án chuẩn bị đầu tư và lập quy hoạch), giao cho 42 đơn vị, địa phương, ban quản lý dự án làm chủ đầu tư và quản lý dự án.

Ngoài ra, kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 được phép kéo dài và giải ngân đến hết năm 2022 là 128,561 tỉ đồng; kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 và năm 2021 của TP xin phép được kéo dài và giải ngân đến hết năm 2022 là 302,165 tỉ đồng.