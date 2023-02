Công ty Bách Đạt An không chấp nhận ý kiến chỉ đạo của chính quyền tỉnh Quảng Nam về vụ tranh chấp

Phản hồi của Bách Đạt An

Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt là Công ty Bách Đạt An) vừa có văn bản phản hồi gửi chính quyền tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng về nội dung chỉ đạo doanh nghiệp này thi hành các bản án liên quan đến 3 dự án bất động sản (BĐS), gồm dự án khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị 7B mở rộng và khu đô thị Bách Đạt 1.

Theo văn bản trên, Công ty Bách Đạt An cho rằng Công ty là đơn vị thành lập theo luật doanh nghiệp, là công ty cổ phần và không trực thuộc bất cứ đơn vị nào. Việc quyết định tài chính hoàn toàn độc lập và tuân thủ phê duyệt của HĐQT Công ty Bách Đạt An và theo các kế hoạch của đại hội cổ đông hàng năm phê chuẩn.

“Về việc liên tục đề nghị, yêu cầu Bách Đạt An nhận thêm tiền từ Công ty CP Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Công ty Hoàng Nhất Nam) là vượt xa yêu cầu của bản án do toà án các cấp đã tuyên. Hiện Bách Đạt An đang tiếp tục hợp đồng và không có hành vi, động thái nào không thực hiện hợp đồng và các thoả thuận đã ký, còn việc tiếp tục hợp đồng đó xảy ra nhanh hay chậm cũng tuỳ thuộc vào môi trường kinh doanh hiện tại, các điều kiện ảnh hưởng đến việc thực hiện đó cho phép xảy ra nhanh hay chậm”- văn bản phản hồi của Bách Đạt An nêu.

Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi các bản án, Công ty Bách Đạt An cho rằng: “Việc can thiệp thái quá vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là điều pháp luật ngăn cấm, ép doanh nghiệp phải vi phạm chính hợp đồng đã ký là đi ngược lại bản án được tuyên”.

Công ty Bách Đạt An cho rằng: "Các quyết định trong bản án của Toà án các cấp có hiệu lực đâu có bắt buộc quy định thời gian thực hiện hợp đồng là bao lâu và giờ nào, mà căn cứ điều kiện cụ thể thực hiện, căn cứ hợp đồng và thoả thuận mà thực hiện. Thực tế, chức năng đôn đốc nhẹ nhàng mềm dẻo và kiểm tra định kỳ theo kế hoạch sẽ là chủ đạo được thực thi trong giai đoạn này sẽ có thiết thực hơn sự cưỡng ép thực hiện cục bộ tức thời, tiến trình áp dụng như hiện tại dễ dẫn đến sai sót về sau cho tất cả các bên”.

Văn bản phúc đáp của Công ty Bách Đạt An trước sự chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam về vụ việc

Công ty Bách Đạt An cũng cho rằng các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam không nên đặt nặng yêu cầu Công ty Bách Đạt An phải phải nhận tiền của Công ty Hoàng Nhất Nam trong nội dung chính các cuộc làm việc giữa các bên, khi 2 bên chưa thoả thuận và đề xuất nhận tiền.

Công ty Bách Đạt An cũng nêu quan điểm: “Với các căn cứ thoả thuận đã ký, Công ty Bách Đạt An làm công văn này kính để nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam sắp xếp lịch làm việc để Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam họp bàn, đàm phán các nội dung để tiếp tục hợp đồng. Lịch gặp nhau sớm nhất lần 1 bắt đầu từ ngày 10/3/2023”.

Từ chối họp hành và đàm phán

Trước đó, ngày 8/12/2021, khi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam triệu tập làm việc với các bên liên quan đến vụ án tranh chấp giữa Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam, Công ty Bách Đạt An đã từ chối tham dự.

Hiện trạng dự án khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Công ty Bách Đạt An cho rằng, theo bản án được tuyên và các hợp đồng thỏa thuận ngày 23/5/2019 được ký tại Công an tỉnh Quảng Nam, đã có nội dung là sau khi có giá trị thuế đất của 3 dự án này, Công ty Bách Đạt An nộp thuế đất đầy đủ, tính toán lại và thông báo cho Công ty Hoàng Nhất Nam đơn giá ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất để Hoàng Nhất Nam thực hiện…

Vì thế, theo Công ty Bách Đạt An, đề nghị gặp gỡ của Cục Thi hành án dân sự nhằm tổ chức đàm phán các nội dung trong hợp đồng là không thỏa đáng. Bách Đạt An sẽ không tham dự họp hành, đàm phán gì với Hoàng Nhất Nam khi 3 dự án chưa có đơn giá đất.

Cũng theo văn bản của Bách Đạt An: “Nếu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tiếp tục ép buộc phía Bách Đạt An họp hành với Hoàng Nhất Nam thì công ty sẽ làm văn bản báo lên Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh và các cơ quan hữu quan Trung ương về yêu cầu này có thể gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự và uy tín giữa các bên”.

Như VietTimes đã đưa tin, ngày 13/2, tại trụ sở Cục Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, đại diện các cơ quan tỉnh Quảng Nam gồm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thuế, cùng đại diện Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam đã họp để bàn giải pháp thực hiện các bản án, quyết định của Toà án đối với 3 dự án BĐS (dự án khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị 7B mở rộng và khu đô thị Bách Đạt 1) liên quan đến tranh chấp giữa 2 công ty này.

Khách hàng tập trung đông người, căng biểu ngữ đề nghị cơ quan chức năng xử lý để bảo đảm quyền lợi của mình

Tại buổi làm việc, đại diện UBKT Tỉnh uỷ Quảng Nam đề nghị Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam thực hiện các dự án theo Thông báo 06/TB-UBND ngày 12/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Nếu các bên không thống nhất thực hiện, thì đề nghị cơ quan Công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo giải quyết.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quảng Nam đề nghị 2 doanh nghiệp cần thỏa thuận trong thời gian sớm nhất, để đưa ra phương án thống nhất giải quyết và thực hiện kịp tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhiều lần nhắc nhở, hướng dẫn nhưng Công ty Bách Đạt An vẫn không thực hiện. Chính vì vậy, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị các bên phối hợp xử lý để giải quyết vụ việc nhanh hơn, đồng thời, đề nghị Công ty Bách Đạt An thực hiện các nghĩa vụ về thi hành án và thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.