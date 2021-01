Công an TP.HCM phát lệnh truy nã Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim

Hôm qua, ngày 12/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra số 481-25/KLĐT-PC03 về vụ án "Tham ô tài sản," “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và đề nghị truy tố 20 bị can.

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng của ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM), Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim - ông Phạm Nhật Vinh được xác định có vai trò quan trọng.

Sau khi Công an TP.HCM điều tra vụ việc mua bán cổ phiếu không thông qua đấu thầu, làm thiệt hại hơn 940 tỉ đồng xảy ra tại SADECO và Tân Thuận IPC, ông Phạm Nhật Vinh - Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim, đã bỏ trốn.

Trước đó, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hôm 11/12/2020 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Nhật Vinh và Nguyễn Hữu Thành về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219. Do ông Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã quốc tế với đối tượng này.

Hồ sơ của cơ quan điều tra ghi nhận ông Phạm Nhật Vinh – Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim cùng các thành viên HĐQT của SADECO đã biểu quyết thống nhất chọn công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần chỉ 40.000 đồng/cổ phần không thông qua đấu thầu, trái với quy định pháp luật, gây thiệt hại lên đến hơn 940 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, Công ty Sadeco hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh cấp năm 1994. Trước tháng 3/2015, Sadeco là công ty con của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) với 74,8% cổ phần.

Ngày 26/3/2015, IPC bán đấu giá cổ phần tại Sadeco, công ty Eximland trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm tỷ lệ 30,8%). Sau cổ phần hóa, doanh nghiệp Nhà nước nắm 62,8% cổ phần (trong đó IPC chiếm tỷ lệ 44%), Eximland 30,8% và cổ đông khác 6,4%.

Đến ngày 12/9/2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland tại Sadeco với giá 57.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị của thương vụ mua bán này gần 289 tỷ đồng. Sau khi mua lại cổ phần từ Eximland, Công ty Nguyễn Kim cử hai đại diện của mình là Phạm Nhật Vinh – Tổng giám đốc Nguyễn Kim và Nguyễn Hữu Thành – nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Kim tham gia làm thành viên HĐQT Sadeco.

Với vai trò là thành viên HĐQT của Sadeco, ông Phạm Nhật Vinh và Nguyễn Hữu Thành đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT Sadeco biểu quyết thống nhất chọn công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần không thông qua đấu giá đấu thầu.

Được biết, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh. Khi bắt được bị can Phạm Nhật Vinh về nước, sẽ phục hồi điều tra theo quy định.