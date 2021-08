Công an Đà Nẵng thông tin về điều tra vi phạm tại chung cư Mường Thanh

Theo Công an TP Đà Nẵng, ngày 30/12/2019, Sở Xây dựng có công văn (Công văn số 10356 ngày 30/12/2019) đề nghị khởi tố về hành vi vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên (chủ đầu tư) tại dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà (dự án).

Đến ngày 4/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP đã có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vì Sở Xây dựng, Sở TN&MT chưa trả lời, cung cấp thông tin liên quan để điều tra, xác minh. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án và nhà thầu xây dựng (Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Đức Đạt) cũng chưa cung cấp tài liệu liên quan đến dự án, nên Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục liên hệ với các doanh nghiệp và đề nghị Công an tỉnh Nam Định, Công an TP Hà Nội hỗ trợ thực hiện.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh, giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Giám đốc Công an Đà Nẵng kiến nghị HĐND, UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở TN&MT phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến dự án cho cơ quan công an. Ngoài ra, Công an TP kiến nghị các cơ quan làm việc với Ban quản lý chung cư Mường Thanh để chấn chỉnh tình trạng giao dịch, chuyển nhượng tự do các căn hộ chung cư.

Đối với công tác quản lý an ninh trật tự tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã kiểm tra, cập nhật thông tin của 424/1.051 căn hộ, gồm 740 người (127 người nước ngoài). Kết quả kiểm tra cho thấy, phần lớn chủ sở hữu là người ngoại tỉnh, đa số không cư trú thực tế, thông qua các công ty, cá nhân môi giới bất động sản để cho thuê lại căn hộ của mình.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện các giấy tờ pháp lý cần thiết cho việc kinh doanh, cho thuê chưa đảm bảo quy định pháp luật; tình trạng giao dịch, chuyển nhượng căn hộ vẫn diễn ra; chủ sở hữu thay đổi liên tục, thiếu hợp tác với chính quyền địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý và xử lý sai phạm…

Do đó, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP chỉ đạo các ngành làm việc với Ban quản lý chung cư Mường Thanh để chấn chỉnh tình trạng giao dịch, chuyển nhượng tự do các căn hộ chung cư, kiến nghị cho phép đăng ký tạm trú đối với những hộ dân không nằm trong những tầng, khu vực vi phạm về trật tự xây dựng tại dự án để thuận lợi cho công tác quản lý dân cư, đảm bảo quyền lợi của người dân theo Luật cư trú.

Ngoài ra, Giám đốc Công an TP còn kiến nghị HĐND, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, chủ động phát hiện, xử lý các dự án không đảm bảo thủ tục xin chủ trương đầu tư, thiếu giấy phép chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.