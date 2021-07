Chuyên gia kinh tế nói gì về kịch bản tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng năm 2021?

Sau khi VietTimes đưa tin về kịch bản tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng năm 2021 do UBND TP Đà Nẵng đưa ra, nhiều ý kiến quan ngại về tính khả thi đối với phương án tăng trưởng GRDP năm 2021 của TP đạt 5,5-6%.

Để rõ hơn về những nhận định này, VietTimes đã có cuộc trò chuyện với các chuyên gia kinh tế tại xoay quanh các kịch bản tăng trưởng kinh tế này.

Chấp nhận lùi lại 3 năm để tiến lên

Tiến sĩ Huỳnh Huy Hoà – Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế -Xã hội TP Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng vừa đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế địa phương đến cuối năm 2021 và các kịch bản này đều dựa trên tình hình kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

“Với những gì đã và đang diễn ra, tôi nghĩ các kịch bản đã phản ánh đầy đủ sức khoẻ nền kinh tế địa phương. Cũng cần nói thêm, tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 của Đà Nẵng khá khả quan, khi GRDP 6 tháng đầu năm đạt 4,99%, các chỉ số thành phần cũng tăng trưởng tốt, nên trên cơ sở đó, các đơn vị tham mưu và đưa ra các kịch bản phát triển kinh tế cho cả năm có tính đến tình huống xấu nhất là đến cuối năm dịch COVID-19 vẫn chưa thể khống chế được”- Tiến sĩ Huỳnh Huy Hoà chia sẻ.

Nói về tính khả thi của phương án tăng trưởng kinh tế năm 2021, Tiến sĩ Huỳnh Huy Hoà nhận định: “Theo quan điểm của tôi thì nếu dịch Covid-19 được khống chế trong tháng 7/2021 thì khả năng GRDP năm 2021 của Đà Nẵng đạt được từ 5,5-6,0% cũng không quá khó khăn. Điều này thể hiện ở tỷ lệ thu ngân sách nội địa 6 tháng đầu năm 2021 đạt mức cao và cho thấy các doanh nghiệp cũng đã có sự phục hồi. Đặc biệt là lỷ lệ này đã thể hiện thực tế hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh nhưng vẫn khả quan”.

Cũng theo Tiến sĩ Huỳnh Huy Hoà, nếu so với chỉ tiêu tăng trưởng chung cả nước là 6,2% thì con số Đà Nẵng đưa ra từ 5,5-6% thì không cao so với cả nước. “Thật sự nếu tăng trưởng đạt 5% thì cũng giống như chúng ta quay lại tốc độ tăng trưởng của cuối năm 2018 mà thôi, nên chúng ta chấp nhận lùi lại 3 năm để tiến lên trở lại”- Tiến sĩ Huỳnh Huy Hoà chia sẻ.

Phân tích thêm về lập luận của mình, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế -Xã hội TP Đà Nẵng cho hay, để đưa ra phương án đề xuất, Đà Nẵng đã dựa trên kết quả kinh tế 6 tháng đầu năm 2021, những tín hiệu phục hồi của doanh nghiệp thông qua hoạt động thu ngân sách nội địa và khả năng khống chế dịch tốt của địa phương.

Hàng hoá qua cảng biển Đà Nẵng

“Theo ghi nhận thì sau các đợt bùng phát, không chỉ chính quyền, mà cả cộng đồng doanh nghiệp đều chủ động hơn và phòng chống dịch hiệu quả hơn. Hơn nữa, kinh tế Đà Nẵng trong năm qua đã tụt rất sâu, âm đến 9% thì việc đạt chỉ tiêu tăng trưởng như đề ra thật sự có thể khả thi, và mục tiêu của Đà Nẵng trong năm 2021 là phục hồi nền kinh tế đã âm sâu do dịch COVID-19 chứ không phải tăng trưởng mạnh, nên tôi nghĩ Đà Nẵng có thể đạt được mục tiêu đã đề ra”- ông Hoà cho biết thêm.

Giá trị tăng trưởng quan trọng hơn tỷ lệ đơn thuần

Liên quan đến phương án tăng trưởng kinh tế năm 2021 mà UBND TP Đà Nẵng đưa ra, GS.TS Trương Bá Thanh – nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho rằng: "Mức tăng trưởng GRDP từ 5,5-6,0% mà TP Đà Nẵng đưa ra trong kịch bản kinh tế năm 2021 vẫn có thể đạt được. Tuy nhiên, tỷ lệ ấy được so sánh tham chiếu với mốc nào mà thôi".

“Bởi nếu so với cùng kỳ năm ngoái và 2 năm trở lại đây thì vẫn có khả năng đạt được. Tuy nhiên, cái tôi quan tâm là giá trị tăng trưởng chứ không phải tỷ lệ, tỷ lệ thì so với năm nào, tuỳ gốc so sánh. Nếu so sánh với năm 2020 thì chỉ số ấy không quá khó khăn, vì năm 2020 đã tụt âm rất sâu. Bởi năm 2020 dịch bùng phát trở lại từ tháng 2/2020. Còn năm 2021, chúng ta có sự tăng trưởng của 6 tháng đầu năm, nên tôi nghĩ nếu so với năm 2020 Đà nẵng sẽ đạt được. Còn nếu so với mức tăng trưởng ở năm 2019 là sẽ là rất khó, vì kịch bản tuỳ thuộc vào tình hình khống chế dịch COVID-19”- GS.TS Trương Bá Thanh nói.

Trước đó như VietTimes đã đưa tin, TP Đà Nẵng vừa đưa ra kịch bản cho kinh tế Đà Nẵng đến cuối năm 2021 với 3 phương án phụ thuộc vào tình hình khống chế dịch bệnh COVID-19. Sau khi đưa ra 3 kịch bản, UBND TP Đà Nẵng đề xuất phương án và đưa ra mục tiêu phát triển kinh tế trong năm 2021 với tốc độ tăng GRDP năm 2021 sẽ đạt mức 5,5-6,0%.

Biển du lịch Đà Nẵng mùa dịch COVID-19

Theo đề xuất phương án tăng trưởng này, quy mô GRDP năm 2021 của Đà Nẵng sẽ tương đương với quy mô GRDP năm 2018 và bằng khoảng 95% so với năm 2019. Trong đó, các khu vực dịch vụ; công nghiệp - xây dựng; nông-lâm nghiệp và thủy sản sẽ đạt mức tăng trưởng lần lượt khoảng 5,7%, 3,9% và 1,0%.

Với phương án đề xuất này, Đà Nẵng kỳ vọng tăng trưởng ở mức lạc quan, dịch bệnh sẽ khống chế chậm nhất là vào quý 3/2021 cho dù hiện tại vẫn đang diễn biến phức tạp.