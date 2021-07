Chuyện gì đang xảy ra ở dự án Khu đô thị Phú Mỹ An (Đà Nẵng) suốt hơn 10 năm nay?

Mua hơn 10 năm, vẫn chưa thấy đất và sổ đỏ ở đâu!

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 - chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ An không chỉ chây ì, không trả đất để UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao kết hợp với nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân tại Khu đô thị Phú Mỹ An như VietTimes đã đưa tin, mà chủ đầu tư dự án này còn ngâm sổ đỏ, không chịu giao đất cho khách hàng mua đất tại dự án này suốt hơn 10 năm qua.

Đơn cử như trường hợp của ông Lê Xảo (SN 1963, trú tỉnh Quảng Ngãi). Vào năm 2006, ông Xảo có mua lô đất nền số 06, khu B2.4 với diện tích 150m2 tại Khu đô thị mới Phú Mỹ An do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 (Công ty 579) làm chủ đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng với giá là 225 triệu đồng.

Theo điều khoản quy định tại hợp đồng, thời hạn chủ đầu tư dự án có trách nhiệm bàn giao đất cho người mua là ngày 31/8/2007. Sau khi yêu cầu khách hàng ký kết các phụ lục hợp đồng, xác nhận góp vốn theo tiến độ, tháng 4/2011, phía chủ đầu tư gửi văn bản yêu cầu khách hàng tiếp tục thanh toán số tiền còn lại với lý do chủ đầu tư đã hoàn tất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi đến dự án kiểm tra thực địa thì ông Xảo mới phát hiện lô đất mà ông đặt mua vẫn còn đang nằm trên giấy.

“Trước sự việc, tôi yêu cầu Công ty 579 thực hiện công việc theo đúng cam kết trong hợp đồng trước khi yêu cầu tôi về nghĩa vụ tài chính. Đến hơn 2 năm sau, ngày 25/7/2013, Công ty 579 lại gửi giấy hẹn cho tôi với nội dung: hiện nay, toàn bộ khu đất B2.4, trong đó có lô đất số 06 của tôi thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An đang chờ UBND TP Đà Nẵng giải tỏa và đền bù cho dân tại khu vực này và dự kiến tháng 12/2013 sẽ hoàn tất. Trong các văn bản mà Công ty 579 gửi cho tôi có nội dung hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Và cho đến thời điểm hiện nay (năm 2021), Công ty 579 vẫn chưa thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tôi và từ chối không làm việc với tôi”- ông Xảo bức xúc nói.

Đơn khởi kiện của ông Lê Xảo gửi TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) để được bảo vệ quyền lợi

Trước sự việc, ông Xảo đã có đơn khởi kiện gửi TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) để được bảo vệ quyền lợi. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, phía Công ty 579 vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình đối với khách hàng này.

Cũng như trường hợp của ông Xảo, nhiều khách hàng mua đất nền tại dự án Khu đô thị Phú Mỹ An do Công ty 579 làm chủ đầu tư cũng bị “ngâm” hơn 10 năm vẫn chưa có sổ cũng như bàn giao đất.

Có hay không chuyện “sang tay” cho doanh nghiệp khác?

Trong một diễn biến khác liên quan đến dự án Khu đô thị Phú Mỹ An do Công ty 579 làm chủ đầu tư. Mặc dù lùm xùm trong việc chậm trễ giao sổ, giao đất cho hàng loạt khách hàng vẫn chưa có hồi kết, thì tháng 8/2016, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 do ông Đàm Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cùng 2 uỷ viên thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất còn lại theo quy hoạch mới tại Khu đô thị Phú Mỹ An cho Công ty CP Đất Xanh Miền Trung.

Theo hợp đồng chuyển nhượng, phía Công ty 579 chuyển nhượng cho Công ty CP Đất Xanh Miền Trung tổng số 445 lô đất ở đô thị với tổng diện tích là 69.121m2 tại Khu đô thị Phú Mỹ An. Đơn giá chuyển nhượng đối với đất nền trục đường 5,5m là 5 triệu đồng/m2, đất biệt thự mặt sông là 7 triệu đồng/m2, các trục đường còn lại là 5,7 triệu đồng/m2… Tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng là hơn 408,5 tỷ đồng.

Với hợp đồng chuyển nhượng này, phía Đất Xanh Miền Trung được Công ty 579 uỷ quyền thu toàn bộ các khoản tiền thanh toán của khách hàng đối với việc mua đất ở thuộc dự án Khu đô thị Phú Mỹ An dưới hình thức đơn vị phát triển dự án từ tháng 8/2016 đến nay.

Lô đất được UBND quận Ngũ Hành Sơn sử dụng để xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao kết hợp với nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân tại khu đô thị Phú Mỹ An vẫn chưa được phía Công ty 579 bàn giao

Như vậy, liệu việc chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty CP Đất Xanh Miền Trung có phải là nguyên nhân dẫn đến việc Công ty 579 chây ì không bàn giao đất để quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xây nhà cộng đồng cho người dân, cũng như kéo dài việc giao sổ và giao đất cho khách hàng hay không?

Đặc biệt, việc chủ đầu tư được giao đất không thông qua đấu giá nhưng lại bán lại cho một doanh nghiệp khác liệu có phù hợp với quy định của pháp luật? Câu hỏi sẽ chờ trả lời của cơ quan chức năng.

Khu đô thị Phú Mỹ An được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng và giao đất (không thực hiện đấu giá) cho Công ty 579 thực hiện dự án từ tháng 7/2003 với diện tích 722.023m2. Trong đó, diện tích ranh giới quy hoạch là 643.423m2 (đất ở là 273.264m2), giai đoạn 1 là 363.177m2 (có 747 lô đất ở), giai đoạn 2 là 280.246m2 (có 286 lô đất). Dự án có ranh giới phía bắc và phía đông giáp sông Cổ Cò, phía nam giáp ruộng lúa, phía tây giáp đường Trần Đại Nghĩa, thuộc địa phận phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Tháng 2/2012, dự án được UBND TP Đà Nẵng nhiều lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ 643.423m2 còn 642.719m2 do điều chỉnh khớp nối ranh giới quy hoạch với các khu vực lân cận. Tháng 6/2013, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất ký hiệu C thuộc khu đô thị Phú Mỹ An trên diện tích 15.482m2 gồm 2 lô chung cư và 39 lô đất liền kề. Tháng 6/2014, điều chỉnh gia tăng số lô đất tại các lô đất mang ký hiệu B3.1, B3.7.B3.16, B3.17, B2.5, B2.6, B2.7, B2.9 và B2.10 từ 82 lô đất ở và biệt thự thành 336 lô đất ở chia lô trên diện tích 58.506m2. Lần điều chỉnh quy hoạch gần nhất đối với dự án này là vào tháng 4/2019. Tại lần điều chỉnh này, UBND TP Đà Nẵng xác định diện tích giao đất cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất là 264.503m2 (đất ở tại đô thị); diện tích cho thuê đất là 74.833m2 (đất thương mại dịch vụ); và diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất là 303.341m2 (trong đó: diện tích đất quảng trường là 8.134m2, đất trung tâm văn hoá thể thao là 7.810m2, đất tôn giáo - chùa Hương Sơn là 2.367m2; đất trồng cây xanh, công viên là 62.725m2; đất giao thông, mương kỹ thuật là 222.305m2;…)

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...