Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: Xử lý các hành vi vi phạm của Công ty Bách Đạt An

Thời hạn trước ngày 15/1

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho biết kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh về buổi làm việc với các bên liên quan trong vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới BĐS giữa Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt là Công ty Bách Đạt An) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Công ty Hoàng Nhất Nam) diễn ra ngày 4/1/2023.

Theo kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu Bách Đạt An có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 432/TB-UBND ngày 21/11/2022 và các văn bản chỉ đạo khác liên quan trong việc khai thực hiện các dự án liên quan trong vụ án.

Trong đó, Công ty Bách Đạt An phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; căn cứ bản án có hiệu lực của Tòa án, khẩn trương phối hợp, làm việc với Công ty Hoàng Nhất Nam để thương thảo, ký kết phụ lục hợp đồng trên tinh thần thiện chí, cùng chia sẻ khó khăn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp lý của các bên trong việc sử dụng số tiền đã huy động để trực tiếp đầu tư vào các dự án nói trên, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Đến trước ngày 15/1/2023, phải đảm bảo nguồn lực để chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn chi trả cho các hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng”- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty Hoàng Nhất Nam có trách nhiệm thương thảo với Công ty Bách Đạt An để bổ sung phụ lục hợp đồng và tích cực phối hợp với Công ty Bách Đạt An trong quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả số tiền đã huy động của người dân.

Đối với UBND thị xã Điện Bàn, Chủ tịch tỉnh yêu cầu tích cực hơn trong công tác phối hợp, hỗ trợ Công ty Bách Đạt An giải phóng mặt bằng và đôn đốc xây dựng cơ sở hạ tầng, tham mưu điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án để đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện. Lập kế hoạch nhu cầu sử dụng kinh phí theo từng đợt để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, thông báo cho Công ty Bách Đạt An.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam để yêu cầu các bên thảo luận, thỏa thuận ký kết phụ lục hợp đồng nhằm huy động nguồn lực tiếp tục triển khai các dự án; rà soát, củng cố hồ sơ để xử lý nếu vi phạm pháp luật.

Đối với các sở ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn, ông Lê Trí Thanh yêu cầu phối hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ phù hợp, đảm bảo hoàn thành các dự án, nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng; với điều kiện Bách Đạt An thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thu hồi nếu không thực hiện dự án

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao cho Sở TN&MT hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn, Công ty Bách Đạt An thực hiện hồ sơ, thủ tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023, đảm bảo căn cứ pháp lý triển khai thực hiện dự án; Cục Thuế tỉnh bên cạnh việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định phải tạo điều kiện và hướng dẫn để đảm bảo Công ty Bách Đạt An chuyển tiền giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn được thuận lợi.

Riêng đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ông Thanh yêu cầu thường xuyên theo dõi việc chấp hành bản án của Công ty Bách Đạt An và xử lý các hành vi vi phạm của công ty này theo quy định.

Dự án Bách Đạt tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư đến nay vẫn ngổn ngang, chưa hoàn thiện

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng giao cho Thanh tra tỉnh làm việc với Thanh tra Chính phủ để cung cấp thông tin liên quan đến 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside; trường hợp cần thiết, tranh thủ ý kiến của Thanh tra Chính phủ để đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các tồn tại, vướng mắc, phát sinh, kịp thời đẩy nhanh tiến độ đúng pháp luật.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&M, UBND thị xã Điện Bàn, các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án thu hồi các dự án và giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi thu hồi trong trường hợp các bên không chủ động, tích cực, thiện chí triển khai dự án.

Trước đó, tại cuộc họp giữa các bên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chỉ rõ, mặc dù các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư nói chung và các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc nói riêng đã được các cơ quan chức năng của tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Tuy nhiên, các bên liên quan đã không tích cực, thiện chí phối hợp giải quyết các vướng mắc, phát sinh mà đã khởi kiện ra tòa án; sau khi bản án có hiệu lực, các bên vẫn không tích cực để phối hợp, tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.