Chủ tịch TP Đà Nẵng: Đã có các kịch bản trong trường hợp dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến xấu

Chồng chất khó khăn

Chiều ngày 12/8, tại phiên làm việc cuối của kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giải trình trước cử tri TP và các đại biểu HĐND về công tác quản lý điều hành và ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ngay từ đầu năm 2021, TP đã chọn năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, điều đó được thể hiện trong chỉ đạo điều hành quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội với kết quả GRDP trong 6 tháng tăng 4,99%.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng; cấp mới 24 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 150 triệu USD. Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP 7 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 13.400 tỷ đồng, đạt 61,55% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công, ước 7 tháng đầu năm, giải ngân theo dự toán năm 2021 đạt 45,2% kế hoạch Trung ương giao và đạt 34,7% kế hoạch HĐND TP giao.

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, trong 7 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động trên địa bàn TP gia tăng đáng kể. Cụ thể, đã có 512 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc bị giải thể (tăng 6,4% so với cùng kỳ) và có 2.017 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động (tăng 38% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, với biến chủng mới Delta có tốc độ lây lan nhanh, sau khi bùng phát trở lại vào ngày 10/7, Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 1.400 trường hợp mắc COVID-19.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phầm tại siêu thị để ứng phó với dịch COVID-19

Để đối phó với dịch bệnh, Chủ tịch TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian qua, TP đã có những quyết sách kịp thời, ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch, quyết tâm đi nhanh hơn dịch như thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn TP, tạm dừng các hoạt động không cần thiết, không thiết yếu để hạn chế tối đa việc tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng cũng đã nhanh chóng thành lập 215 chốt kiểm soát trong nội địa để kiểm tra, giám sát việc ra ngoài của người dân, hơn 1.000 Tổ COVID-19 cộng đồng đã kịp thời giám sát chủ động. Huy động lực lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức ở các khu cách ly y tế và tại các cơ quan, công sở tham gia giám sát cộng đồng, địa phương…

Đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó

Theo ông Lê Trung Chinh, tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo (gồm 53 nghìn hộ với gần 30 tỷ đồng); hỗ trợ cho người lao động theo quy định Trung ương (3.462 người lao động, với số tiền hơn 6 tỷ đồng); chi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại khu cách ly y tế (97,3 tỷ đồng).

Tổng chi phòng, chống dịch và hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn năm 2021 đến nay dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng.

Ông Chinh cũng cho biết, hiện TP đã xây dựng các kịch bản ứng phó và nguồn kinh phí trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu và số lượng các ca F0 tăng lên.

“Dự kiến nhu cầu kinh phí cho phòng, chống dịch COVID-19 theo các kịch bản. Trường hợp có 3.000 ca F0 thì tổng nhu cầu chi gần 1.900 tỷ đồng, trường hợp có 4.000 ca F0 thì tổng nhu cầu chi gần 2.200 tỷ đồng, trường hợp có 5.000 ca F0 thì tổng nhu cầu chi gần 2.600 tỷ đồng”- Chủ tịch TP Đà Nẵng thông tin.

Cũng theo Chủ tịch TP Đà Nẵng, với ưu tiên ngân sách cho công tác phòng, chống dịch, TP đã thực hiện các giải pháp như rà soát, cắt giảm, sắp xếp các nhiệm vụ chi (chi đầu tư đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn tập trung trong nước và chi các chương trình, đề án, nhiệm vụ chi thường xuyên); sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương và sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định.

Các chốt kiểm soát phòng dịch trên đia bàn TP Đà Nẵng căng mình làm nhiệm vụ

Với những phân tích tình hình dịch bệnh thực tế hiện nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ báo cáo xin ý kiến Thành ủy, HĐND TP về các giải pháp mạnh hơn về cách ly, giãn cách để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

“Với các giải pháp tổng thể quyết liệt được triển khai vừa qua và trong thời gian tới, TP rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng thấu hiểu và chia sẻ khó khăn. Tôi tin chắc rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, Đà Nẵng sẽ sớm đẩy lùi dịch COVID-19”- Chủ tịch TP Đà Nẵng chia sẻ.