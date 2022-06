Cùng đi với Chủ tịch nước còn có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Thiếu tướng Trần Hải Quân - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - đã báo cáo với Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo những thành tích nổi bật của Phòng Cảnh vệ miền Trung trong thời gian qua.

Ngay sau khi được thành lập năm 2017, Phòng Cảnh vệ miền Trung đã nhanh chóng tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối nhiều đoàn công tác cấp cao của Đảng, Nhà nước làm việc tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung; bảo vệ các sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia và quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng mà nổi bật nhất là Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Trung đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến nay, Phòng Cảnh vệ miền Trung đã được tăng cường về lực lượng, được đầu tư vũ khí, khí tài cơ sở vật chất hiện đại, hoàn toàn tự chủ trong công tác đảm bảo an ninh an toàn cho đối tượng cảnh vệ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc thành lập Phòng Cảnh vệ miền Trung là quyết định sáng suốt, kịp thời, góp phần quan trọng vào sự thành công của nhiều sự kiện quốc tế và quốc gia diễn ra tại Đà Nẵng. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Clip Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Phòng Cảnh vệ miền Trung (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) đóng tại Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, chủ động triển khai các kế hoạch, phối hợp với các công an các địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Nhất là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho các đoàn công tác cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn miền Trung.

Từ những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập thể chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Trung tiếp tục phấn đấu vươn lên, xây dựng đơn vị gương mẫu, quyết thắng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân anh hùng.