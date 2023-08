Chân dung Pansy Ho - nữ minh tinh làng giải trí trở thành doanh nhân tài ba

Trước đó, tối ngày 13/7, China Southern Airlines (Hàng không Nam Phương Trung Quốc có trụ sở tại Quảng Châu) đã thông báo, cùng ngày hôm đó, Hội đồng quản trị khóa IX của công ty đã tổ chức một cuộc họp bất thường bằng phương thức thông tin và nhất trí thông qua việc đề cử bà Hà Siêu Quỳnh (Pansy Ho Chiu-king) làm ứng cử viên chức Ủy viên độc lập không điều hành Hội đồng quản trị công ty.

Theo lý lịch tóm tắt do China Southern Airlines công bố, bà Hà Siêu Quỳnh (tên tiếng Anh là Pansy Ho) sinh năm 1962, đã tốt nghiệp ĐH Santa Clara, California, Mỹ với bằng cử nhân Tiếp thị và Quản lý kinh doanh quốc tế.

Bà Hà Siêu Quỳnh là doanh nhân hàng đầu Macau (Trung Quốc), hiện đang giữ các chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Shun Tak Group Co., Ltd. (Tập đoàn Tín Đức); đồng Chủ tịch và Giám đốc điều hành của MGM China Holdings Limited; Chủ tịch của Tianji Asia Pacific Group Co., Ltd. và Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Air Macau.

Trong Danh sách người giàu Hong Kong, Trung Quốc năm 2023 của Forbes vừa công bố, Hà Siêu Quỳnh đứng thứ 22 với khối tài sản 3,8 tỉ USD. Trước đó, bà được xếp đứng thứ 668 trong danh sách Những người giàu nhất thế giới Hurun 2023.

Hà Siêu Quỳnh và cha, "Vua sòng bạc" Hà Hồng Sân (Ảnh: Dongfang).



Hà Siêu Quỳnh đã ký vào "Tuyên bố của ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập", bày tỏ: "Tôi tuyên bố công khai rằng tôi có đủ tư cách để làm thành viên HĐQT độc lập và tôi đảm bảo rằng không có mối quan hệ nào ảnh hưởng đến sự độc lập của tôi với tư cách là thành viên HĐQT độc lập của China Southern Airlines".

Bà cũng được công nhận là một nữ cường nhân trong giới kinh doanh, đã được trao các giải thưởng The Most Successful Women 2003,The Leading Women Entrepreneurs of the World 2002; từng lọt vào danh sách Fortune 50 Most Power Women in Business các năm 2002, 2003, 2004 và 2005.

Ngoài ra, bà Hà Siêu Quỳnh còn nổi tiếng trong giới chính trị, hiện là Ủy viên Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trung Quốc khóa XIV và Ủy viên thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị thành phố Bắc Kinh khóa XIV.

Cơ hội để bà được đề cử lần này là ông Lưu Trường Lạc, thành viên độc lập HĐQT của China Southern Airlines xin từ chức vì lý do sức khỏe. Hai người cùng có điểm giao nhau, ông Lưu Trường Lạc là người sáng lập ra Đài Truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng (Phoenix TV) Hong Kong, còn bà Hà Siêu Quỳnh hiện đang giữ chức vụ Giám đốc không điều hành kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của đài Phượng Hoàng.

Hà Siêu Quỳnh từng là gương mặt trang bìa của các tạp chí thời trang (Ảnh: Baidu).



Xuất thân từ gia đình quyền lực

Được biết, bà Hà Siêu Quỳnh là con gái của "vua sòng bạc" Macau Hà Hồng Sân.

Gia đình của Hà Hồng Sân rất lớn, quan hệ phức tạp hơn rất nhiều so với các gia tộc bình thường. Ông có tổng cộng 13 anh chị em, nam gọi là "Gia" và nữ gọi là "Cô nương"; Hà Hồng Sân là “Cửu gia” (người con thứ 9).

“Vua sòng bạc” Macau Hà Hồng Sân (tên tiếng Anh Stanley Ho) có 4 người vợ trong đời là các bà Lý Uyển Hoa, Lam Quỳnh Anh, Trần Uyển Trân và Lương An Kỳ. Bà cả Lý Uyển Hoa có một con trai và ba con gái, bà Lam Quỳnh Anh có một con trai và bốn con gái, bà Trần Uyển Trân có một con trai và hai con gái, bà Lương An Kỳ có ba con trai và hai con gái. Tổng cộng 4 bà vợ đã sinh cho “Vua sòng bạc” 17 người con. Hà Siêu Quỳnh là người con thứ 5 và là con gái của “vua” và người vợ thứ hai, bà Lam Quỳnh Anh.

Hà Siêu Quỳnh có tư chất tài năng và thông minh, nên rất được cha yêu chiều từ khi còn nhỏ, nhưng khi lớn lên, bà lại say mê làng giải trí và đến Hong Kong để tham gia khóa đào tạo của hãng truyền hình TVB. Sau đó vì người con trai cả Hà Du Quang (Robert Ho) qua đời, “vua sòng bạc” đã chấm dứt cuộc sống tự do của con gái yêu, bắt Hà Siêu Quỳnh về, luôn mang theo bên mình và đào tạo cẩn thận để trở thành người kế vị nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của gia tộc họ Hà.

Hà Siêu Quỳnh bị coi là "đỏ bạc đen tình", xinh đẹp có tài nhưng thất bại trong hôn nhân (Ảnh: Baidu).



Khi “vua sòng bạc” qua đời ngày 26/5/2020 ở tuổi 99, cũng chính Hà Siêu Quỳnh là người lên tiếng trước giới truyền thông và tổ chức tang lễ.

Lận đận đường tình duyên

Bà Hà Siêu Quỳnh từng kết hôn với tỉ phú Hứa Tấn Hanh (Julian Hsu), Chủ tịch Tập đoàn Trung Kiến năm 1991, nhưng hai người chia tay nhau năm 2000 và chính thức ly hôn năm 2006. Sau đó năm 2008, Hứa Tấn Hanh kết hôn với ngôi sao màn bạc, Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân.

Hà Siêu Quỳnh gặp Trần Bách Cường (Danny Chan Pak Keung) ở Lan Quế Phường năm 1981. Sau khi được ông giới thiệu, bà đã gia nhập làng giải trí Hồng Kông, đóng vai chính trong bộ phim truyền hình "Đột phá" với sự tham gia của Trần Bách Cường; năm 1989, bà là một trong những khách mời của chương trình âm nhạc đặc biệt "Đặc tả tình cảm" của Trần Bách Cường và trở thành một trong những nhân vật nữ chính của MTV "Yêu em sâu đậm".

Bà đã làm bạn với các ngôi sao Trần Bách Cường, Mai Diễm Phương (Anita Mui), Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh), Trương Quốc Vinh (Leslie Cheung) và Chung Sở Hồng trong nhiều năm.

"Vua sòng bạc" Hà Hồng Sân với 4 bà vợ và 17 người con (Ảnh: Sohu).



Giữa Hà Siêu Quỳnh và Trần Bách Cường xảy ra những tin đồn tình ái, sau đó nhiều lần thanh minh trước giới truyền thông rằng họ chỉ là anh em. Vào ngày 8/1/1991, bà kết hôn với Hứa Tấn Hanh của gia tộc Hứa Ái Châu giàu có ở Hong Kong; khi đó họ tổ chức tiệc cưới kéo dài nhiều ngày, sự kiện này đã trở thành chủ đề nóng ở Hong Kong.

Năm 1993, khi Trần Bách Cường qua đời vì căn bệnh suy não, tại đám tang của ông, bất chấp khi đó đã là vợ Hứa Tấn Hanh, bà đã khóc lóc thảm thiết và nhất quyết đứng chịu tang bên cạnh linh cữu của Trần Bách Cường và đưa tiễn người bạn tri âm lần cuối bất chấp sự phản đối của nhiều người.

Sinh ra ở vạch đích

Theo Sohu, bà Hà Siêu Quỳnh được coi là một trong những người may mắn nhất thế giới hiện nay, bà gần như đã nhận được tất cả những điều tốt đẹp mà ông trời có thể ban tặng cho một người. Ngoại hình, gia đình, sự nghiệp, tiền bạc…bà có tất cả, là một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng.

Bà Hà Siêu Quỳnh ngày càng cho thấy cha mình đã chọn đúng người để trao cơ nghiệp

(Ảnh: Sohu).



Ở Macau và Hong Kong, ngoài các quan chức và ngôi sao trong làng giải trí, chắc chắn Hà Siêu Quỳnh là một trong những nhân vật được công chúng yêu thích nhất. Năm bà sinh ra trùng với thời điểm người cha Hà Hồng Sân giành được quyền kinh doanh sòng bạc ở Macau. Kể từ đó, họ Hà đã kiểm soát ngành công nghiệp cờ bạc của Macau trong 40 năm và gia tộc họ Hà đã trở thành tỉ phú nổi tiếng thế giới.

Người cha Hà Hồng Sân từng là "biểu tượng quyền uy của Macau cận đại". Cuộc đời của ông không thể tách rời khỏi sự phát triển và tiến bộ của Macau. Ông là người sáng lập và Chủ tịch của Công ty TNHH Du lịch và Giải trí Macau. Ông không chỉ dẫn đầu trong ngành công nghiệp này, mà Tập đoàn Hong Kong Shun Tak mang tên ông đã thâm nhập vào nhiều ngành khác nhau như vận tải biển, bất động sản, khách sạn và giải trí, ông cũng đã đầu tư vào Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Đài Loan, trở thành một đại gia kinh doanh.

Hà Hồng Sân có tới 17 người con, trong đó có 6 con trai, nhưng ông đã chọn Hà Siêu Quỳnh làm người kế nghiệp mình, rõ ràng ông đã rất hiểu các con và bỏ công đào tạo con gái, hướng con đi theo con đường kinh doanh để giữ vững cơ nghiệp của gia tộc.

Theo Sohu, Baidu