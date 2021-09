Do ảnh hưởng của bão số 5, từ sáng ngày 11/9, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xuất hiện mưa to đến rất to kéo dài, kèm gió giật mạnh. Mưa to khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng bị ngập nặng. Tại một số khu vực, phương tiện buộc phải quay đầu không thể lưu thông.

Một số hình ảnh ghi nhận được trên địa bàn TP Đà Nẵng do ảnh hưởng của bão số 5 (Ảnh H.G):

Nút giao thông Ngã Ba Huế (Đà Nẵng) mù mịt trong mưa

Mưa lớn khiến các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng ngập sâu trong nước

Nút giao thông Nguyễn Văn Linh-Hàm Nghi

Ngập sâu trong nước

Công nhân nỗ lực khơi thông các cống thoát