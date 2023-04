Bộ Công an hợp tác với VNPT phát triển dữ liệu số

Đại diện Bộ Công an và đại diện VNPT ký thỏa thuận hợp tác.

Lễ ký kết diễn ra vào chiều 27/4 với sự tham dự của Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian qua, Bộ Công an là một trong những cơ quan nòng cốt, tiên phong trong công tác chuyển đổi số quốc gia, đạt được nhiều kết quả quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Trong năm 2020 - 2021, với sự vào cuộc của Bộ Công an và sự đồng hành của Tập đoàn VNPT, hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân đã chính thức đi vào vận hành, đánh dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để xây dựng thành công Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Bộ Công an tiếp tục lựa chọn Tập đoàn VNPT cùng hợp tác về chuyển đổi số, triển khai đề án Chuyển đổi số của Bộ Công an, hợp tác triển khai đề án 06, xây dựng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng dùng chung, hạ tầng truyền dẫn và các cơ sở hạ tầng khác đảm bảo hiệu quả, hiện đại, an toàn, thông suốt.

Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận hợp tác, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác giữa Bộ Công an và Tập đoàn VNPT đã có từ lâu, thể hiện sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, vì nhân dân phục vụ.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an và Tập đoàn VNPT thể hiện quyết tâm của Bộ Công an nhằm tận dụng tối đa chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động của ngành, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, đi đầu trong chuyển đổi số của ngành Công an.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc ký kết thỏa thuận hợp tác này tạo cơ sở quan trọng để Bộ Công an và Tập đoàn VNPT phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa, trong đó, tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tư vấn lộ trình xây dựng hạ tầng, mô hình, triển khai các ứng dụng, tiện ích phục vụ chuyển đổi số cho Bộ Công an; Chia sẻ, trao đổi hạ tầng truyền dẫn kết nối từ Trung ương đến địa phương; Nâng dung lượng kênh truyền hiện hữu cho Bộ Công an phục vụ công tác chuyển đổi số; Chia sẻ sử dụng hạ tầng cống, bể, cột của VNPT cho Bộ Công an triển khai mạng truyền dẫn; Tư vấn giải pháp xây dựng Trung tâm chứng thực số, Trung tâm giám sát mạng truyền dẫn Bộ Công an; Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao về viễn thông, công nghệ thông tin.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái khẳng định, với nguồn lực và khả năng công nghệ hiện có, Tập đoàn VNPT cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng Bộ Công an hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số đã đề ra; triển khai có hiệu quả hơn nữa các giải pháp hiện có và sẵn sàng tham gia vào những dự án mới, sáng tạo những giải pháp mới, góp phần xây dựng Chính phủ số, công dân số, xã hội số.