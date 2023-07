Bắt đối tượng làm giả hóa đơn chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng N.Q.Trang (27 tuổi, trú ở Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2021, Trang kết bạn qua mạng xã hội facebook với chị N.X.V.Loan (30 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) rồi đặt mua hàng quần áo trẻ em và thanh toán đầy đủ để tạo niềm tin.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2021, thay vì chuyển tiền thanh toán đơn hàng thì Trang sử dụng thủ đoạn chỉnh sửa hóa đơn chuyển tiền của ngân hàng để gửi cho chị Loan mỗi khi đặt hàng. Tin tưởng Trang nên chị Loan vẫn tiếp tục gửi hàng như những lần trước.

Hậu quả, từ tháng 6/2021 cho đến khi bị phát hiện, Trang đã gửi cho chị Loan 114 hóa đơn chuyển tiền ngân hàng giả và chiếm đoạt số tiền hàng trị giá gần 300 triệu đồng.

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tài khoản của mình trước khi giao dịch. Với hệ thống công nghệ của các ngân hàng, việc chuyển khoản 24/7, khách hàng sẽ nhận được thông báo có tiền trong tài khoản. Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công.